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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشباب يفوز على الاتحاد بالدوري السعودي

الشباب السعودي
الشباب السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فوزًا ثمينًا على نظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

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تقدم الشباب في النتيجة عن طريق اللاعب حبيب ديالو في الدقيقة 48، بينما تعادل الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 58.
فيما أحرز هدف الفوز للشباب السعودي اللاعب كارلوس جونيور في الدقيقة 82، فيما سجل مصعب الجويري في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.
بهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده للنقطة 38 في المركز  التاسع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 50 في المركز الخامس.
وكان اتحاد جدة السعودي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: سعد أل موسى - أحمد حجازي - حسن كادش - فواز الصقور.
خط الوسط: مد الله العليان - فرحة الشمراني - صالح العمري.
خط الهجوم: رومارينهو - فيلبي جوتا - طلال حاجي.

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