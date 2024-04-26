طبقة معينة من الصوت تشير إلى إصابتك بالنوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما ينسد أحد الشرايين المؤدية إلى القلب، مما يتسبب في توقف تدفق الدم فجأة، ويؤدي هذا عادة إلى إحساس مفاجئ بالضيق أو الألم في الصدر، والذي قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر.

كشفت دراسة جديدة أن الإشارات الصوتية الصادرة عن المرضى المعرضين للخطر يمكن التقاطها بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي قبل سنوات من الحدث.



وتحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية من خلال تحليل خصائص أصواتهم، ووفقا للدراسة، يمكن للتكنولوجيا التقاط 80 خاصية مختلفة للصوت، مثل التردد والسعة وطبقة الصوت والتردد.

واختبر الباحثون الأداة على عينة مكونة من 108 مرضى تمت إحالتهم للأشعة السينية لتقييم حالة الشرايين التاجية لديهم.

طُلب من المشاركين تسجيل ثلاث عينات صوتية مدتها 30 ثانية باستخدام تطبيق الهاتف الذكي Vocals Health، كما طُلب من الأشخاص قراءة نص مُعد ثم الإبلاغ تلقائيًا عن تجربة إيجابية للتسجيلات الأولى والثانية على التوالي بالنسبة للعينة الصوتية النهائية، طُلب من المشاركين التحدث بحرية عن التجارب السلبية.



تم بعد ذلك تحليل التسجيلات بواسطة خوارزمية Vocalis Health، وهو نظام قائم على الذكاء الاصطناعي تم تدريبه باستخدام أكثر من 10000 تسجيل صوتي.





خلال فترة المتابعة التي استمرت عامين، تم إدخال 58.3% من المشاركين الذين يعانون من أصوات عالية النبرة إلى المستشفى بسبب آلام في الصدر أو حالات طوارئ طبية أخرى مثل الأزمة القلبية.



وبناء على هذه البيانات، حسب الباحثون أن المشاركين ذوي الأصوات العالية كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.6 مرة للمعاناة من مشاكل خطيرة تتعلق بأمراض القلب التاجية.



وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور جاسكانوال سارة من مايو كلينك في الولايات المتحدة:"نحن لا نقول أن تكنولوجيا التحليلات الصوتية ستحل محل الأطباء أو ممارسات تقديم الرعاية الصحية الحالية، ولكننا نعتقد أن تكنولوجيا الصوت يمكن أن تكمل الاستراتيجيات الحالية."

ما هي النوبة القلبية ؟

تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره. ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية). ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.