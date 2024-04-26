محافظ أسوان يقدم تعازيه لأسرة شخصين سقط عليهم سور منزل

نتيجة لسوء الأحوال الجوية..

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خالص التعازى القلبية لأسرة شخصين لقى مصرعهما نتيحة سقوط سور أعلى منزل كائن بمنطقة حى العقاد ، فيما وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للشخص الثالث الذى أصيب بنفس الحادث، والذى جاء فى ظل سوء الأحوال الجوية.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لكافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أى تداعيات لتقلبات الطقس وهبوب العاصفة الترابية التى شهدتها عدد من المناطق مساء اليوم.

موضحاً بأنه بعد هدوء العاصفة تم فتح حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل ، وأيضاً ببحيرة ناصر ، فى حين مازالت حركة الملاحة الجوية مغلقة نظراً لإنخفاض مستوى الرؤية.

كما كلف إدارة مرور بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وتوخى الحذر ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبو سمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، مشيراً إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة عبر إمكانيات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.