تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني بنصف نهائي الكونفيدرالية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للمواجهة المنتظرة أمام نظيره دريمز الغاني، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.



وانتهت مواجهة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي استضافها ملعب القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الجزيري، مصطفى شلبي.

موعد مباراة الزمالك ودريمز والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة الزمالك أمام نظيره دريمز الغاني في السابعة من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب بابا يارا بغانا.

بينما تُذاع موقعة الزمالك أمام دريمز الغاني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم وعدة مواسم ماضية.