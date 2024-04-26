إنبي يتوج بطلاً للدورة المجمعة الأولى في تنس الطاولة بعد فوزه على الأهلي والزمالك

حقق الفريق الأولى لرجال تنس الطاولة بنادي إنبي، لقب الدورة المجمعة الأولى لتنس الطاولة بمسابقة الدوري الممتاز "أ" ، والتي أقيمت فاعليتها بملاعب هيئة قناة السويس خلال الفترة من 22 إلى 25 إبريل.

وتمكن فريق إنــبي من تحقيق الفوز في المباراة النهائية اليوم على نظيره الأهلي بنتيجة 3-1 ليتمكن من تحقيق العلامة الكاملة بالبطولة والمركز الأول.

ونجح الفريق البترولى على مدار مباريات البطولة من تحقيق الفوز على ( الزمالك ومصر للتأمين وتجديف أسوان وجزيرة الورد و بتروجت وألعاب دمنهور ) مع تقديم أداء مميز وإستثنائى للفريق خلال مشواره .

ويعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ الدوري المصري لتنس الطاولة، وذلك بتحقيق المركز الأول لفريق من الدوري المصري بخلاف فريقي الأهلي أو الزمالك .

وحرص أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى عقب نهاية مباراة اليوم ، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى بعد تحقيق هذا الإنجاز الهام فى مسيرة إنــبى بالدورى هذا الموسم ، مؤكداً بأن النتائح التى تحققت جاءت بفضل المجهود الكبير للأجهزة الفنية واللاعبين، والتركيز الشديد خلال المباريات والتدريبات اليومية والتى مكنت أبطال إنـــبى من الوصول لتلك المكانة الكبيرة داخل مصر وخارجها .

فيما أشاد أحمد الخشاب، المشرف العام على قطاع التنس طاولة وعضو مجلس الإدارة، بالروح القتالية العالية للاعبي إنبى خلال مبارياتهم بالبطولة ، وإصرارهم على تحقيق المركز الأول وتقديم أداء إستثنائى للفريق .

وشهدت المباراة النهائية تواجد وحضور المحاسب عبدربه إبراهيم أمين الصندوق والمهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة، بالإضافة للفيف من أعضاء الجمعية العمومية لتشجيع ومؤازرة الفريق خلال لقائه.

يذكر أن الدورة المجمعة هذا العام تعتبر من أقوى الدورات المجمعة التى أقيمت خلال السنوات الماضية، نظرا للمنافسة الشرسة والقوية من كافة الفرق وذلك بمشاركة العديد من اللاعبين المحترفين المميزين.