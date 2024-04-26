موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بعد تطبيق التوقيت الصيفي

ينتظر جمهور الزمالك المواجهة المصيرية في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024، والتي ستكون أمام دريمز الغاني.



وكانت مواجهة الذهاب من الدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

تنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره دريمز الغاني في السابعة من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب بابا يارا بغانا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز

تُنقل مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم وعدة مواسم ماضية.