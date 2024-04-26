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السبت 27 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بعد تطبيق التوقيت الصيفي

الزمالك ودريمز الغاني
الزمالك ودريمز الغاني

ينتظر جمهور الزمالك المواجهة المصيرية في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024، والتي ستكون أمام دريمز الغاني.

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وكانت مواجهة الذهاب  من الدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

تنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره دريمز الغاني في السابعة من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب بابا يارا بغانا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز

تُنقل مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم وعدة مواسم ماضية.

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