جامعة سوهاج تنظم يوم ترفيهي لمرافقي مصابي غزه

نظمت جامعة سوهاج يوم ترفيهي لعدد ٥٠ فرد من الأشقاء الفلسطنيين المرافقين لمصابي غزة، والذين يتلقون العلاج بمستشفيات سوهاج الجامعية، كنوع من أنواع الدعم النفسي ورفع الروح المعنوية لهم، وذلك في جو ملئ بالسعادة والبهجة، بالتعاون مع المستشفي الجامعي وأسرة طلاب من أجل مصر، يصاحبهم عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بنادي المحليات.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان تنظيم هذا البرنامج الترفيهي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لأهالي المصابين، وذلك بعد عدة أيام من إقامتهم داخل المستشفي.

موضحاً ان هذا اللقاء الأسري يهدف الي إدخال البهجة والسعادة في نفوس الأخوة الأشقاء ضيوف محافظة سوهاج من قطاع غزة، وقضاء أوقات سعيدة بجانب اهاليهم في بلدهم الثاني سوهاج، مؤكدًا على الأخوة بين الشعبين المصري والفلسطيني، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن المستشفي الجامعي تقوم بدور كبير فى استقبال الجرحى الفلسطينيين وأسرهم وعلاجهم بالمجان، وتوفير أماكن إقامة مناسبة لأكثر من ٧٠ نزيل، مشيراً الي أنه تم التنسيق مع عدد من الأندية المطلة علي النيل مباشرة لقضاء أوقات تروحيه وترفيهم بصحبة الكبار والأطفال من المصابين والمرافقين، موجهاً شكره لإدارة الأمن الجامعي تحت اشراف اللواء طارق حافظ علي مجهوداتهم في الحفاظ علي الأمن وتأمين الزيارة بالكامل، وشكر مماثل لأسرة طلاب من أجل مصر بقيادة الدكتور علاء غالب ودورهم الفعال في التنظيم الجيد لفعاليات الزيارة.

وأضاف الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر أن البرنامج الترفيهي اشتمل علي العديد من الفقرات الترويحية للأطفال والكبار منها ألعاب مجانية بمنطقة "الكيدز إريا"، ومنطقة السكيت للتزحلق، ومشاهدة الدراما المصرية من خلال شاشات عرض كبيرة، وزيارة المطعم والكافتيريا علي النيل مباشرة، وعدد من الالعاب الرياضية والترويحية.

جدير بالذكر ان رواد النادي استقبلوا أسر المصابين بالحفاوة والترحاب والتقطوا معهم الصور التذكارية تعبيراً عن سعادتهم بهم.