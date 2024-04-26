بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت ، البث المباشر لأحداث مباراة الأهلي ضد نظيره مازيمبي الكونغولي في مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة في ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تحمل مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا الكثير من التشويق والإثارة، خاصة بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي، مما يجعل المواجهة القادمة أكثر حماسًا وتحديًا. يأمل الأهلي في استغلال عامل الأرض والجمهور لصالحه في هذه المباراة، بينما يسعى مازيمبي إلى تحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي للتأهل لنهائي البطولة.

في حال تمكن الأهلي من تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، سيكون بإمكانه التأهل مباشرة إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة الفائز من لقاء الترجي التونسي وماميلودي صن داونز. وتعتبر هذه الفرصة فريدة للأهلي للمضي قدمًا نحو تحقيق اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، والثانية مع مدربه السويسري مارسيل كولر.

من ناحية أخرى، تاريخ مباريات الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا يشير إلى توازن القوى بين الفريقين. فقد التقيا في خمس مباريات سابقة، حيث حقق الأهلي فوزين، وتعادلا مرتين، بينما فاز مازيمبي مرة واحدة. يعكس هذا التاريخ المواجهات الحماسية والتنافس الشديد بين الطرفين في سعيهما لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا | من هنــــا

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحتدمة، حيث سيسعى كل فريق إلى تحقيق أفضل أداء للظفر ببطاقة التأهل للنهائي ومواصلة المنافسة على اللقب القاري الغالي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

يمكنك مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports 6 على النايل سات، وفيما يلي تردد القناة:

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 11054.

- معدل الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كما يمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة تايم سبورتس التردد الأرضي.

تردد قناة تايم سبورت التردد الأرضي

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

طريقة تنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية

*افصل الريسيفر من خلال زر البث على الاستقبال الارضي عن جهاز التلفزيون الخاص بك.

*قم بتوصيل اريال الاستقبال الارضي بجهاز التلفزيون.

*انقر على زر الاعدادات من جهاز الريموت (Remote control).

*اضغط على قائمة القنوات.

*ثم قم باختيار توليف اعداد القناة.

*انقر على توليف تلقائي.

*قم باختيار البحث الرقمي.

*ادخل تردد قناه اون تايم سبورت الارضيه UHF32 (التماثلي UHF9).

*انتظر حتى يتم الانتهاء من تثبيت قناه اون تايم سبورت الارضيه.

معلق مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

سيكون المعلق الرياضي المصري علي محمد علي هو المعلق لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر قناة بين سبورت 6.

التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة مازيمبي :

- حارس المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

- خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

- الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، وسام أبوعلى.