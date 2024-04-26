مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت الآن لحظة بلحظة دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت الآن لحظة بلحظة دوري أبطال أفريقيا ، من المنتظر أن يشهد استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، مواجهة قوية ومثيرة بين النادي الأهلي المصري وضيفه مازيمبي الكونغولي، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2024. تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية بشكل عام والمصرية والكونغولية بشكل خاص نحو هذه المباراة المرتقبة، التي ستكون محط أنظارهم واهتمامهم في هذا اليوم المميز.

المباراة ستكون برصيد التعادل السلبي من مباراة الذهاب، وهو ما يضع الأهلي حامل اللقب في وضعية حساسة، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة للصعود مباشرة إلى المباراة النهائية. وتأتي هذه المواجهة في سياق منافسات شديدة القوة والتنافس في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى كل من الأهلي ومازيمبي إلى تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، حيث يتنافس الفريقان على التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا. وتأتي هذه المواجهة في ظل تطلعات الجماهير والمشجعين لمشاهدة مباراة مثيرة ومثيرة اليوم، حيث يتوقع الجميع أداءً قويًا ومميزًا من الفريقين.

وتأتي المباراة في إطار التاريخ الحافل بالإنجازات والبطولات لكل من الأهلي ومازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث يعتبر الأهلي الفريق الأكثر تتويجًا بلقب البطولة، بينما يمتلك مازيمبي سجلاً تاريخيًا مميزًا في البطولة أيضًا. ومن المتوقع أن يقدم كلا الفريقين أداءً قويًا ومميزًا في المباراة، بهدف تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

في لقاءات سابقة ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا، التقى فريقا الأهلي ومازيمبي في خمس مباريات مثيرة، حيث سجل "المارد الأحمر" انتصارين مقابل انتصار وحيد لمازيمبي، بالإضافة إلى تعادلين من دون أهداف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا | من هنــــا

وتميزت هذه المواجهات بالتنافس الشديد بين الفريقين، حيث كانت النتائج تشير إلى تقارب المستوى بينهما. سجل الأهلي ثلاثة أهداف في مرمى مازيمبي، فيما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف أيضًا.

أول مباراة بين الفريقين جرت في الأول من سبتمبر عام 2002، حيث فاز الأهلي بهدف نظيف، ومن ثم تبادل الفريقان الانتصارات والتعادلات في المواجهات اللاحقة.

هذه النتائج تظهر مدى القوة والتنافسية بين الأهلي ومازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتجعل المباراة المقبلة بينهما أكثر إثارة وتشويقًا، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل للمرحلة التالية من البطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي اليوم

ومن المتوقع أن يعتمد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، على التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مازيمبي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هانى، عبد المنعم، ربيعة، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، بيرسي تاو، أفشة، رضا سليم

خط الهجوم: وسام أبو علي.

بينما سيفتقد مازيمبي قائده كيفن مونديكو وغلوار موغايا ومارسيل نغيمبي لعدم تعافيهم من الإصابة، إلا أن المدرب السنغالي لامين ندياي سيستعيد خدمات الجناح المالي شيخ فوفانا ولاعب الوسط سيرغي موكوكو والحارس النيجيري سليمان شايبو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق النقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في بث مباشر على قناة (beIN Sports HD 6).

كما سيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة "تايم سبورت" الأرضية من داخل الأراضي المصرية فقط.

وحصل النادي الأهلي على موافقة بتواجد 50 ألف مشجع لدعم الفريق.