إحالة مشرف التغذية بمستشفى فاقوس المركزي للتحقيق

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإحالة مشرف التغذية بمستشفى فاقوس المركزي، للتحقيق بالشئون القانونية لقيامه بتجهيز وتغليف وجبات العشاء الخاصة بالمرضى والعاملين قبل المواعيد المحددة وفقاً لبنود التعاقد، وتم إعدام الوجبات الغذائية، وتكليفه بتجهيز وجبات أخرى في المواعيد المحددة تحت إشراف مراقب أول المديرية ومديرة الإدارة الصحية وفريق مراقبة الأغذية بفاقوس.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الجمعة؛ مستشفى فاقوس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد المرور على مستشفى الزقازيق العام، وذلك استكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية يرافقه مدير إدارة المستشفيات ومراقب أول المديرية؛ الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للحالات المرضية، ومن نشر جداول النوبتجيات الخاصة بالأطباء المكلفين بالنوبتجية، ومن كفاءة عمل الأجهزة الطبية والتدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة، ومن توافر اللقاحات والأمصال الخاصة بمقاومة عقر الحيوان، وتوافر الفصائل المختلفة للدم ومشتقاته.

تابع وكيل الوزارة؛ مؤشرات أداء عمل العيادات الخارجية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من ٦٠ مريض، وتم التأكد من تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بكافة الأقسام الطبية بالمستشفى.

وتأكد الدكتور هشام مسعود من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتم التأكد من زيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

وفي نهاية الزيارة تفقد مسعود أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة الدور الثالث والرابع، حيث تابع الأعمال الإنشائية الجارية لرفع كفاءة الأقسام الداخلية بالدور الثالث بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٠ مليون جنيه دعم من ميزانية المديرية، وكذلك إنشاء عناية مركزة بالدور الرابع بقدرة استيعابية أكثر من ٥٠ سرير، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١١ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

وراجع وكيل الوزارة، خطوط السير والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، موجهاً ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل الإنتهاء من أعمال التطوير، كما كلف لجنة التطوير بالمديرية بالمرور على المستشفى في خلال ٢٤ ساعة، لوضع التصور والخطة النهائية لتطوير هذه الأقسام قبل الانتهاء من كافة الأعمال.