غدا.. إنقطاع المياه بطهطا لأعمال الصيانة بمحطة شطورة السطحية

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن شركة مياه الشرب أعلنت عن ضعف المياه بالأدوار العليا بأطراف قرى غرب مركز طهطا شمال محافظة سوھاج، غدا السبت الموافق 27 من شهر أبريل 2024، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30 من نفس الشهر من الساعة الثانية عشر ظهرا، وحتى السابعة مساءا، ولمدة سبع ساعات، وذلك أوقات الذروة .



وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب أنه يتم خلال ٥ترة ضعف المياه بالأدوار العليا القيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا .



وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة .



وفي سياق آخر اعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أنه جاري المرور والتفتيش على كافة المواقع ومحطات المياه ورفع كفاءتها ووضع خطط اصلاح سريعة ووضع برامج زمنية لإصلاح اى اعطال وعمل كافة الصيانات اللازمه لعدد 255 محطه مياه على مستوى المحافظة ووضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل وحلها وفقا لمنهجية علمية ومدروسة هذا بالإضافة إلى الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والتأكيد على إتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية بمحطات المياه ونشر الوعي بمخاطر الكلور والأجراءات القياسية بهدف التعامل السريع فى حالات الطوارئ وتنفيذ اى اجراءات تصحيحية لازمة فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات .



وأضاف العضو المنتدب بضرورة تأمين محطات ومنشات مياه الشرب ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة والسلامه والصحة المهنية ، لتوفير الخدمة بشكل دائم دون توقف وكذلك ضرورة التحديث الدورى لحالة المحطات ومكوناتها وشدد رئيس مياه سوهاج بتكثيف المراجعات والتفتيش والمتابعات اليومية لكل مواقع الشركة لرفع كفاءة محطات المياه والتأكد من سلامة الإجراءات، والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء على مدار 24 ساعة.



وأوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة بمياه سوهاج انه جارى المتابعة اليومية على خطط التفتيش التي ينفذها قطاع التشغيل والصيانه والدعم الفني وكافة القطاعات الفنية على مدار 24 ساعة لضمان كفاءة الأداء التشغيلى وتطبيق برامج الصيانة الماكسيموا وكفاءة الأفراد وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل والتشغيل القياسى ومراجعة مراحل التنقية وبرامج المرور بمحطات المياه.



وأضاف رئيس قطاع التشغيل أنه جارى المتابعة بحضور المهندس محمد محمود أبو النجا والمهندس احمد شاكر والمهندس أحمد حمدى بقطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حيث شملت الجوله زيارة عدد 13 محطة مياه سطحية كبرى و54محطة مياه صغرى وعدد 189 محطة مياه ارتوازى بجميع مراكز المحافظة .