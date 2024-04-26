بعد ترحيلهما من الكويت .. حبس صبي ووالده في جريمة تجارة الأعضاء البشرية بشبرا الخيمة

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس «صبى» ووالده، بعد ترحيلهما من الكويت إلى القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات المُجراة بشأن مقتل طفل عمره 15 عامًا بمنطقة شبرا الخيمة على يد جاره «كهربائى» والذي اعترف بأنه أقدم على جريمته بإيعاز من المتهم «الأول» لسرقة أعضائة البشرية مقابل حصوله على 5 ملايين جنيه.

النيابة العامة تكشف تفاصيل مقتل «طفل شبرا»

وقد أصدرت النيابة بيانًا صحفيًا أمس، قالت فيه إن معاينتها لمكان الحادث دلت عن تواجد جثمان المجني عليه داخل شقة مستأجرة، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.

وحسب بيان النيابة، عقب اختيار المتهم لضحيته وعرضه على المصري المقيم بالخارج عبر تقنية «الفيديو كول»، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية «الفيديو كول» أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.

وفق النيابة، فإنه أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة.

وأقر المتهم الأول- الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أمام النيابة، بأنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر مواقع إلكترونية تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.



إصابة 5أشخاص في مشاجرة في كفر شكر

كما تعرض 5 أشخاص للإصابة ، فى مشاجرة بقرية كفر الولجا بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي يفيد بوصول أشخاص مصابين فى مشاجرة وتم تقديم العلاج اللازم لهم.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين من التحريات والمعاينة إصابة أشجان.ع. ا 50 سنة، يسرية.ع. ع. ع 33 سنة، حازم. ع. ع 21 سنة، حمادة. ر. ع هم سنة مقيمين بقرية كفر الولجا وحدث المشاجرة وتعدى على الآخر وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس شاب بتهمة أستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس شاب،4أيام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه باستعرض القوة وأطلق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود معلومات للمقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بقيام شاب باطلاق اعيرة نارية بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، قيام شاب يبلغ من العمر 24 عام، بحيازة سلاح ناري "طبنجة"، وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الأمير دائرة القسم واستعراض القوة وترويع المواطنين، بسبب الخلاف علي عقار.

وقام رجال المباحث علي الفور بضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود معلومات للمقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بقيام شاب باطلاق اعيرة نارية بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، قيام شاب يبلغ من العمر 24 عام، بحيازة سلاح ناري "طبنجة"، وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الأمير دائرة القسم واستعراض الق

وقام رجال المباحث علي الفور بضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.