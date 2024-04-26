ضبط 3 بنادق مع 4 أشخاص متهمين الاتجار في المخدرات بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على ٤ أشخاص بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم ٧ كيلو ونصف حشيش وشابو وهيروين وأسلحة نارية.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي وقطاع الأمن العام وضباط المباحث لضبط تجار المخدرات في قرية الحجيرات بدائرة المركز.

ونجح أفراد الحملة فى التنكر بالزي البلدي بقرية الحجيرات، التابعة لمركز قنا، وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص، وبحوزتهم 3 بنادق آلية و5 خزن حديدية وبندقية خرطوش أجنبية الصنع و110 طلقات، و5 طلقات خرطوش، و40 طربة حشيش وزنت 4 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين الخام وزنت كيلو ونصف، وكمية من الشابو النقي وزنت 2 كيلو.

كما تم ضبط 5 دراجات نارية بدون لوحات وميزان حساس ومصنع به كمية من المواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع مخدر الشابو ومبلغ 15 ألف جنيه و3 هواتف محمولة يستخدمها المتهمون بالتبادل فيما بينهم خلال الاتصالات بغيرهم.

جرى ضبط المتهمين ونقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي تحت حراسة مشددة والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.