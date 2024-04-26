مخاطر الموبايل على الأطفال .. مشروع تخرج فى إعلام القاهرة
مخاطر الموبايل على الأطفال .. مشروع تخرج فى إعلام القاهرة
حملة لتوعية اولياء الامور بمخاطر استخدام اطفالهم لأجهزة التابلت والموبايل‚ تقودها مجموعة بحثية مكونة من ١٨ من طلبة و طالبات السنة النهائية بقسم العلاقات العامة و الاعلان بكلية الاعلام جامعة القاهرة ضمن مشروع تخرجهم.
فريق البحث لم يكتف بنشر محتوى مصمم خصيصا للأطفال من سن سنة و حتى ١٤ سنة عبر فيسبوك و انستجرام و تيكتوك‚ انما شاركوا فى العديد من المناسبات و الاحتفالات المدرسية بتوعية مباشرة و منشورات تشرح مخاطر الاجهزة الالكترونية على سلوك النشء و صحتهم العامة.
الحملة تحمل عنوان (ديسكونيكت ) و تقدم لأولياء الامور بدائل اكثر صحة و فائدة لأطفالهم تحت شعار ( برا الشاشة حياه ) كما تتضمن خلاصة لقاءات عقدها الفريق مع اساتذة و متخصصين نفسيين و اجتماعيين‚ يجرى عرضها مفصلة لأولياء الامور و ابنائهم على شاشات عرض مخصصة لهذا الغرض.
تدعم الحملة أ.د/ ثريا البدوي عميدة الكلية، بإشراف عام أ.د/ أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وتحت إشراف أ.د/ ياسمين حشيش المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، وأ/ مي مصطفى.