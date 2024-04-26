مخاطر الموبايل على الأطفال .. مشروع تخرج فى إعلام القاهرة

حملة لتوعية اولياء الامور بمخاطر استخدام اطفالهم لأجهزة التابلت والموبايل‚ تقودها مجموعة بحثية مكونة من ١٨ من طلبة و طالبات السنة النهائية بقسم العلاقات العامة و الاعلان بكلية الاعلام جامعة القاهرة ضمن مشروع تخرجهم.

فريق البحث لم يكتف بنشر محتوى مصمم خصيصا للأطفال من سن سنة و حتى ١٤ سنة عبر فيسبوك و انستجرام و تيكتوك‚ انما شاركوا فى العديد من المناسبات و الاحتفالات المدرسية بتوعية مباشرة و منشورات تشرح مخاطر الاجهزة الالكترونية على سلوك النشء و صحتهم العامة.

الحملة تحمل عنوان (ديسكونيكت ) و تقدم لأولياء الامور بدائل اكثر صحة و فائدة لأطفالهم تحت شعار ( برا الشاشة حياه ) كما تتضمن خلاصة لقاءات عقدها الفريق مع اساتذة و متخصصين نفسيين و اجتماعيين‚ يجرى عرضها مفصلة لأولياء الامور و ابنائهم على شاشات عرض مخصصة لهذا الغرض.

تدعم الحملة أ.د/ ثريا البدوي عميدة الكلية، بإشراف عام أ.د/ أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وتحت إشراف أ.د/ ياسمين حشيش المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، وأ/ مي مصطفى.