الاتحاد الأفريقي "قلق للغاية" بشأن التوترات في شمال إثيوبيا

أعرب الاتحاد الأفريقي، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في منطقة متنازع عليها في شمال إثيوبيا.

الاتحاد الأفريقي

وقد نزح أكثر من 50,000 شخص بسبب اشتباكات هذا الشهر في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا وزاتا وأوفلا - وكلها جزء من منطقة متنازع عليها تطالب بها منطقة تيغراي ومنطقة أمهرة المجاورة.

كانت المنطقة تحت إدارة تيغراي حتى اندلعت الحرب بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، استولت قوات أمهرة، التي قاتلت إلى جانب الجيش الاتحادي خلال الحرب، على المناطق.

طبقًا لـ بيان، ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، يوم الجمعة، "الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية بشكل عاجل وضمان سلامة المدنيين لإنهاء النزوح المتجدد للسكان المحليين".

كما "يدعو إلى بدء الحوار السياسي، الذي يعد الوسيلة الأكثر قابلية للتطبيق للرد على قضايا المناطق المتنازع عليها".

يهدد العنف المتصاعد بتعطيل تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي في بريتوريا ، جنوب إفريقيا ، في نوفمبر 2022 والذي أنهى الحرب الأهلية.

دعت حكومة أمهرة الإقليمية جبهة تحرير شعب تيغراي إلى الاحترام الكامل لاتفاق بريتوريا وإخلاء المناطق التي احتلتها مؤخرا بسرعة".

حكومة أمهرة

وحذر البيان الذى أصدرته الحكومة اليوم الجمعه، من أن عدم الامتثال سيجبر حكومة وشعب منطقة أمهرة، جنبا إلى جنب مع الإخوة والأخوات الآخرين في إثيوبيا، على إنقاذ البلاد من الدمار والدفاع عن شعبنا من العنف.

زعمت حكومة أمهرة الإقليمية أنه في 25 مارس 2024 ، "تواطأت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مع قوى خارجية وداخلية معادية لإثيوبيا وأعلنت الحرب من جانب واحد ، باستخدام الكتب المدرسية للطلاب في أمهرة كذريعة من خلال الإدارة المؤقتة لتيغراي".

كما ذكرت حكومة أمهرة الإقليمية، أن السلطات الفيدرالية في أديس أبابا سعت مرارا وتكرارا إلى التفاوض مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على أمل أن المجموعة قد تتعلم من الجولات الثلاث الأخيرة من الحرب الدموية".

ومع ذلك، اتهمت الحكومة الإقليمية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بأنها "تخلت عن خيار السلام هذا وغزت مناطق بما في ذلك رايا ألاماتا ورايا بالا وأوفلا وكوريم وزاتا، وهي مناطق محلية تقع في منطقة تيغراي الجنوبية.

وتشير التقارير الأخيرة، إلى أنه في أعقاب الاشتباكات العنيفة الأخيرة في منطقة رايا ألاماتا، لجأ ما يقدر بنحو 3,000 إلى 5,000 مدني ومسؤول إلى بلدة كوبو الواقعة في منطقة أمهرة.

وقال سكان محليون إن العديد من النازحين لجأوا إلى مدرسة في كوبو، بينما عاد آخرون إلى ديارهم هذا الصباح.

سبب الاشتباكات الأخيرة متنازع عليه، حيث قدم المسؤولون المحليون والسكان روايات مختلفة.

وذكر البعض أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي التي بدأت الصراع، في حين قال مدير منطقة تيغراي الجنوبية إن مسلحين من منطقة تاو تقدموا نحو مواقع ميليشيات تيغراي، مما أدى إلى مواجهة مسلحة.

واتهمت حكومة أمهرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن حرب دموية لا نهاية لها ضد شعب أمهرة بسبب الكراهية العميقة الجذور.

وناشدت المجتمع الدولي أن يدين بشدة غزو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وحثت قوات الأمن على "الوفاء بمسؤوليتها التاريخية من خلال تنظيم الناس وحماية بيئتهم، كما دعا البيان سكان المنطقة إلى التعبئة وحماية أنفسهم من الدعاية الكاذبة والمتسللين والوقوف إلى جانب الحكومة".

وأشاد البيان بالجهود الفيدرالية لإنهاء الحرب سلميا لكنه قال إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي "تنتهك اتفاق بريتوريا للسلام" من خلال العودة إلى الصراع.

عقد أمس الخميس مؤتمر صحفي ، صرح الجنرال تاديسي ويريدي، نائب رئيس إدارة تيغراي المؤقتة وقائد قوات تيغراي، بأن الحكومة الفيدرالية وإدارة إقليم تيغراي توصلتا إلى اتفاق بشأن ضرورة تفكيك الإدارات التي أنشأتها قوات أمهرة في غرب تيغراي وتسيلمتي وبعض أجزاء جنوب تيغراي الواقعة تحت الاحتلال".

وقال تاديسي إن الخطوة الأولى هي حل الجماعات المسلحة وإزالة "الإدارات غير الدستورية"، على أن تتبعها استعادة النظام القضائ. بيد أنه أشار إلى أن الجماعات المسلحة تعطل هذه العملية.

وأضاف أن الوضع الحالي الذي دفع قوات من منطقة أمهرة المجاورة لاحتلال هذه المناطق في كل من غرب وجنوب تيغراي لم يكن السبب الأولي للحرب بل نتيجة الحرب.

وكشف تاديسي كذلك أن موقف الحكومة الفيدرالية بأن هذه المناطق يجب أن تظل تحت سيطرتها ويجب حلها عن طريق استفتاء، لم توافق عليه الإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي ، مرددا الموقف السابق الصادر عن، الإدارة المؤقتة.

وقال تاديسي إن "الموقف الذي اتخذته الحكومة الفيدرالية غير مقبول لتيغراي" ، مضيفا أن الإدارة الإقليمية المؤقتة تتوقع من الحكومة الفيدرالية مراجعة وتعديل موقفها.

ومع ذلك، أكد البيان الصادر عن حكومة أمهرة الإقليمية أن هذه المناطق كانت أراض "استولت عليها بالقوة" الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قبل التصديق على الدستور الحالي لإثيوبيا.

وادعى البيان أن "العديد من الأدلة التاريخية" أظهرت أن السكان هناك أثاروا أسئلة حول الهوية والحكم الذاتي" ودعوا إلى احترام حقوقهم حتى قبل تلك النقطة.

وادعى البيان أنه خلال الحرب التي استمرت عامين وانتهت باتفاق بريتوريا، كانت هذه المناطق "قادرة على كسب الحرية" لمعالجة "مسألة الهوية والحكم الذاتي الذي تم دفعه بعيدا بالقوة".

