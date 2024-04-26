مستشفى إمبابة العام يفوز بالمركز الثاني في مسابقة المؤتمر الدولي للصيادلة العرب

فاز قسم الصيدلة بمستشفى إمبابة العام بالمركز الثاني في المسابقة السنوية للمؤتمر الدولي الثامن للصيادلة العرب الخاص بصيادلة المستشفيات، والتى كانت حول تعزيز التعاون بين الصيادلة والاطقم الطبية الأخرى وكيفية التعامل باحترافية فى الأزمات وتقدم لها 17 مستشفى .



وقالت الدكتورة سعاد الهندي رئيس قسم الصيدلة بمستشفي إمبابة أن الفضل في الفوز يرجع إلى دعم الدكتور أحمد مكاوي مدير مستشفى إمبابة العام لفريق الصيدلة ،واضافت أن البروجكت الذى تم إعداده كان تحت عنوان

IPP in Antimicrobial Stewardship Development.

فريق الصيادلة بمستشفى إمبابة العام



وشارك فيه كل من الدكتورة سعاد الهندي رئيس قسم الصيدلة بمستشفي إمبابة والدكتورة سوزان شحاته صيدلي كلينيكال أمراض معدية والدكتورة رحاب حاتم منسق اليقظه الدوائية والدكتورة اسماء مسعد نائب الصيدلي الاول للمتابعة .

الدكتور أحمد مكاوي مدير مستشفى إمبابة العام

المؤتمر الدولي الثامن للصيادلة العرب

يذكر أن المؤتمر الدولي الثامن للصيادلة العرب، اقيم في مصر مؤخرا تحت عنوان "تحسين واستدامة التعاون بين التخصصات في مجال الرعاية الصحية"، برعاية وحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وبحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ، والدكتور سامر الرفاعى رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيدلة.



واقيم على مدار يومين متتاليين، وتناول موضوعات عدة ذات الصلة بالقطاع الصيدلي بالوطن العربي، وحاضر به نخبة من خبراء القطاع الصحي بجمهورية مصر العربية والعالم.