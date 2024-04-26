الجمعة 26/أبريل/2024 - 07:47 م 4/26/2024 7:47:17 PM

لماذا الكتابة عن هذا الموضوع الآن وما الذى سيضيفه الكاتب على كل ما كتب حول هذا الموضوع؟!

حاجتنا الآن ملحة للكتابة عن هذا الموضوع لكثرة الفتن والمحن التى نمر بها وكثرة الخرافات والخزعبلات والشعبذة والسحر والدجل بحجة التصوف، والتصوف والمتصوف الحقيقى براء من كل هذه الأمور.

لذا كان لزاما علينا الكتابة عن هذا الموضوع.

فإنه عندما سئل سقراط عن تعريف الفلسفة، قال هى حب الحكمة، وعندما سئل هل أنت حكيم قال لا لأن الحكمة لا تؤتى إلا للآلهة، وإنما أنا محب للحكمة تواقاً بحاثاً عنها. قد نجدها فى قلب طفل، أو قلب رجل أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره يتمتم بكلمات قد تكون غير مفهومة لكن أثرها ووقعها كوقع السحر على قلوب المحبين العارفين، فقلوب العارفين لها عيون، ترى ما لا يراه الناظرون. (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا) وتلك حكمة الله التى هى سر أعظم من أسرار الله تعالى يودعها فى قلوب من اصطفاهم، وقد تكون فى الطبيعة على هيئة رموز وإشارات ولطائف ربانية، لتنبه الغافلين الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، فتظهر حكمته وتجلياته فى هذه الترسيمة الكونية كأنك ترى ظاهرة من الظواهر قلما تتكرر إلا بعد مئات السنين أو نرى تجليات الحكمة الربانية فى خلقه ما يجعلنا نستفيق من غفلتنا ونعود نحتمى تحت عباءته من أوهام المحدثات وخبث الطبيعة.

لست متصوفاً لماذا؟!، لأنه ليس كل من لبس الصوف والخشن من الثياب وهام على وجهه فى الصحارى والجبال ملتحفاً السماء مفترشاً الأرض صار متصوفاً، فالتصوف ليس زهدا فى ملبس ولا مأكل ولا مشرب فكل هذه أمور مادية قد تتحقق فى أى إنسان، فرب صائم لم ينله من صومه إلا الجوع والعكس، قيسوا على ذلك فليس كل مدع للتصوف لم ينله من تصوفه إلا الشهرة كأن يقال عنه صار متصوفاً، فالتصوف الحقيقى استرقاق للقلوب واستغرق بالكلية فى حضرة المحبوب، فإذا ما حدث ذلك وصار القلب أسيراً فى حبه، انعكس هذا الحب على صاحبه فصار جميلا، يرى كل ما يراه جميلا.

ما أروع رابعة العدوية عندما قالت أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فالحب هنا تجرد عن كل نوازع الحس الفانية، وتعلق القلب والفؤاد والروح بالمحبوب الأعظم دونما حاجة، دونما وساطة وإنما هو ومضات وفيوضات ونفحات ربانية تأتى لصاحبها عن طريق التجرد والتخلى وهذا التخلى لا يكون إلا بالمجاهدة (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)، عن طريق الهجرة المعنوية من دار الفناء إلى دار البقاء فى رحلة روحانية نعود منها أو يعود منها المريد محملا بالأنوار الإلهية فينعكس هذا القبس النورانى على كل من حوله فيعمل بجد وإخلاص، فالمتصوف الحقيقى هو الذى يخالط الناس ويمشى فى الأسواق ويعلم الناس العبادة الحقة، المتصوفة الحق هو الذى يعمل بالقرآن والسنة متمثلاً قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات)، المتصوف الحقيقى هو الذى لا يسقط التكاليف والفروض، فالمتصوف الحقيقى هو الذى ينأى عن الخرافات والخزعبلات والشطحات.

وما أروع تعريف معروف الكرخى للتصوف عندما قال، التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما فى أيدى الخلائق.

ونحن نقول التصوف الحقيقى هو تخلى عن كل ما هو فان والتحلى بكل ما هو باق، التخلى عن الأغيار والاتجاه قلبا وقالبا إلى رب الأغيار، التخلى عن الوسطاء فليس ثمة وساطة بين العبد والرب.

المتصوف خزائن علمه فى قلبه ولا يخرجها إلا لمن طلبها ومن هو أهل لحمل أمانة هذه العلوم، فهذه العلوم لا تودع فى بطون الكتب، فالكتب تفنى قراطيسها أما القلوب فخزائن سر الأسرار.

التصوف رقى وترقى فى درجات تليها درجات إلى أن يصل المريد إلى غاية مراده، فبعد أن يكون مريدا يصير مرادا، بعد أن كان محبا يصير محبوبا (لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) فما أعظم أن يحبك الله تعالى.

التصوف علم باطن، فلكل باطن ظاهر، أما الظاهر فالعمل بالكتاب والسنة تحقيقا لأصول الدين، أما الباطن فتلك علاقة لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى، ومن ذاقها وذاق لذتها فتحققت له السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.

المتصوف قائد سفينة نفسه إذا كان ملاحاً ماهراً نجا من ظلمات البحر اللجى وروض أمواجه الهائجة مستعصماً مستمسكاً بمعطياته تعالى وهباته التى وهبها له الله تعالى.

انظروا إلى أنفسكم هل أنتم صوفيون أم متصوفة فبون شاسع بين المصطلحين.

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بآداب حلوان