الجمعة 26 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالصور.. الكانوي والكياك يقيم سباقات للماراثون بنهر النيل في إحتفالاته مع الشعب المصري بأعياد تحرير سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

أقام الإتحاد المصري للكانوي و الكياك اليوم الجمعه سباقات ماراثون الكانوي و الكياك للرجال و السيدات و الباراكانوي لمسافة 5000م ، ضمن سباقات بطولة الجمهوريه للماراثون و الدراجون بوت و التجديف وقوفا ( sup ) و التي اقيمت بمركز تدريب المنتخبات بنهر النيل في إطار إحتفالات الدوله "بأعياد تحرير سيناء" ، و التي تشهد منافسات قويه بين الأنديه و اللاعبين المشاركين في البطوله للمنافسه علي درع البطوله و نقاط الأنديه .

و قدم اللواء أيمن شويته رئيس الإتحادين المصري و العربي للكانوي و الكياك التهنئه للشعب المصري بمناسبة إحتفالات أعياد سيناء التي تقام علي هامشها البطوله 
كما أشار إلي ان البطوله هي إستمرارا لخطة  الإتحاد لتطوير النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه و زيادة اعداد اللاعبين المشاركين و الممارسين لها ، بالإضافه إلي أن تلك البطوله ذو أهميه خاصه لما لها اهميه كبيره لطلاب الثانويه العامه كونها بطولة حافز رياضي  ، بجانب إقامتها في مناسبه ذو طبيعه خاصه للشعب المصري و هي إحتفالات أعياد سيناء

وأكد العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الإتحاد المصري و أمين صندوق الإتحاد العربي علي أن البطوله هي إستكمال لبطولة الجمهوريه للكانوي و الكياك التي اقيمت بالمعديه الإسبوع الماضي و شارك فيها حوالي 300 لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره في سباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافه إلي سباقات العمومي للسيدات والرجال و أشار إلي أن إقامة البطوله علي هامش إحتفالات الدولة و الشعب المصري بأعياد تحرير سيناء هي مشاركة ضروريه لفرحة الشعب المصري بأعياد  النصر و المجد للشعب المصري في أعياد تحرير سيناء الغاليه .

و افاد اللواء احمد كامل عضوً مجلس ادارة الإتحاد و المشرف العام علي البطوله انها شهدت مشاركه كبيره من الانديه في كافة المحافظات و هي اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولين العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية  الرياضي ، البنك الاهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الاقصر ، نادي اسوان )"

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الجريدة الورقية