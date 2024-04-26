بيراميدز 2009 يتوج بلقب بطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك برباعية

توج فريق نادي بيراميدز مواليد ٢٠٠٩ بلقب بطولة الدوري بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الزمالك في ختام منافسات دوري الجمهورية.

سجل رباعية الفريق في المباراة، حمزة جمال، ويونس محمد "هاتريك" ٣ أهداف، ليمنح بيراميدز الفوز وصدارة الترتيب ولقب الدوري.

يذكر أن بيراميدز كان حقق الفوز في مباراة الجولة قبل الأخيرة على الأهلي بهدف دون مقابل، قبل أن يفوز على الزمالك في نهاية مباريات الدوري.

ويقود الفريق المدير الفني توفيق عيد توفيق والمدرب العام إيهاب المصري ومدرب الحراس أحمد محمود، ويشرف على قطاع الناشئين معتصم سالم رئيس القطاع ومساعد المدير الرياضي.