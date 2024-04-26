العناية الإلهية تنقذ المارة بسبب انهيار جزء من عقار بالإبراهيمية وسط الإسكندرية

انقذت العناية الالهية المارة من كارثة بسبب انهيار أجزاء من عقار قديم في منطقة الإبراهيمية بحي وسط الإسكندرية، ما تسبب في تحطم سيارتين ملاكي تصادف تواجدهما أسفل العقار، وذلك دون حدوث أي إصابات.

أخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق .

إخطار

كانت قد تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع حفظي بمنطقة الإبراهيمية، وانتقل مسئولو الحي وضباط قسم شرطة باب شرقي إلى موقع البلاغ.

أرضي و3 طوابق

وكشفت المعاينة أن العقار المشار إليه مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، مأهول بالسكان، وسقوط شرفة الطابق الأخير ما تسبب في تحطم سيارتين ملاكي تصادف ركنهما أسفل العقار دون حدوث إصابات.

وضع حواجز

جرى وضع حواجز حول العقار ورفع الأنقاض حرصًا على سلامة المارة والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم باب شرقي، وتولت النيابة التحقيق.