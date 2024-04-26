إجراء أول عملية مخ وأعصاب بمستشفى بلبيس المركزي

قام الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور عيد النجار استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، وبإشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، والدكتور وائل المسلمي أستاذ المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق، بإجراء أول عملية جراحية دقيقة ميكروسكوبية، لإجراء تسليك أعصاب طرفيو باليدين اليمنى واليسرى، لمريضة تبلغ من العمر ٤٠ عاماً.

وقبل إجراء العملية للمريضة، تم عمل كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، والتي تمت بفضل الله بنجاح، والمريضة الآن بحالة جيدة، وتتلقى الرعاية الصحية بقسم جراحة المخ والأعصاب تحت متابعة الأطباء بالمستشفى.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين، واستمراراً لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصري بمحافظة الشرقية.

وأشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن هذه العملية تأتي بعد تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، بدعم مستشفى بلبيس المركزي بجهاز ميكروسكوب جراحة المخ والأعصاب، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٠ مليون جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الصحة والسكان ولرئيس قطاع الطب العلاجي.

كما قدم الشكر لمدير عام الطب العلاجي، ولمدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولمدير مستشفى بلبيس المركزي، ولجميع الأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام العطلات الرسمية، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى أبو كبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، تزامناً مع عطلة عيد تحرير سيناء.