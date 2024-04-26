أوقاف كفر الشيخ تطلق قافلة دعوية كبرى إلى الحامول

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية لمديرية أوقاف كفرالشيخ، من مسجد السلاهيب الكبير بإدارة الحامول شرق، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وتعميق الحس الإيمانى لدى المواطنين، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقامت القافلة ببعض الأنشطة الدعوية منها، "عقد مقرأة القرآن الكريم للآئمة ومقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد السلاهيب الكبير، ثم برنامج لقاء الجمعة للأطفال وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور وتم توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير تحفيزًا لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه، فضلًا عن عقد درس للواعظات بعنوان دور الأسرة فى التنشئة الاجتماعية.

حيث قدم الشيخ عطا بسيونى، وكيل الوزارة، القافلة الدعوية بمسجد السلاهيب الكبير، بالحامول، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، بمسجد الهجرة، بالحامول، والشيخ ياسر خطاب، مدير شئون الإدارات، بمسجد الحلافى الكبير، بها، والدكتور عبد الصمد عبد العزيز، مدير إدارة الحامول شرق، بمسجد نور الإسلام، والشيخ حمادة عبد اللطيف، امام وخطيب، بمسجد زيدان، بالحامول، والشيخ السعيد عبد الجواد، امام وخطيب، بمسجد المعز، مسجد سوق الخضار، والشيخ عبد الله البدراوى، امام وخطيب، بمسجد السيد أبو على، بمسجد الكبير بها، والشيخ مجدى طه، امام وخطيب، المسجد الكبير بالكفر الشرقى، والشيخ، محمد عتمان، امام وخطيب، بمسجد الرحمن، زوبع، والشيخ أحمد المرسى، امام وخطيب، بمسجد تفتيش أبو سكين.

وقد قام جميع أعضاء القافلة الدعوية المباركة بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان "تطبيقات حسن الخلق"، مؤكدين فى خطبة الجمعة على أن النبى صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المزداه والسراج المنير، وأن الواجب العملى الذى يدعونا إليه حال النبى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أن نقتدى به ونتأسى باخلاقياته من خلال الزهد والرحمة والصبر والكرم والشجاعة والجد والإجتهاد والنشاط والعمل، ففى معاملته ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأصحابه من حسن الخلق ما لا يخفى، ومن ذلك أنه كان يقضى حوائجهم، ويتواضع معهم، ويجيب دعوتهم، ويزور مرضاهم، ويشهد جنائزهم، ويدعو لهم ولأبنائهم، ويشفق عليهم، ويشعر بآلامهم، وينهاهم عن المبالغة فى مدحه.

عن عبد الله بن أبى أوفى ـ رضى الله عنه ـ فى وصفه للنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى له حاجته).

وعن سهل بن حنيف - رضى الله عنه ـ قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتى ضعفاء المسلمين ويزورهم، ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم).

وعن أنس - رضى الله عنه ـ قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزور الأنصار، فيسلم على صبيانهم، ويمسح برؤوسهم، ويدعو لهم).

أكد الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد إلتزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، والتى كانت بعنوان "تطبيقات حسن الخلق"، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والإستقرار.