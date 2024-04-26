إقبال على المراجعات المجانية لطلاب شهادة الثانوية بالإسكندرية

لمواجهة الدروس الخصوصية..

بإقبال طلابي منقطع النظير توافد الطلاب من جميع المدارس بالإسكندرية بإدارة شرق التعليمية ومدارس الإدارات التعليمية المختلفة على المراجعات المجانية لطلاب شهادة الثانوية العامة، المقامة بمدرسة الرمل الثانوية بنات في محاضرة اليوم في مادة الفلسفة التى قدمتها ،الدكتورة هبه خميس، وذلك بحضور حسن عبد الغني مدير الاتصال السياسي وسعاد عبد العظيم مديرة مدرسة الرمل الثانوية بنات.

خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للطلاب ..

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية و برعاية الدكتور عرابى ابو زيد مدي مديري التربية والتعليم بالإسكندرية، وفي إطار جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

و تنفيذا لما ورد بالكتاب الدوري رقم١٣ بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٥ بخصوص تفعيل المراجعات المجانية لطلبة الشهادات العامة تحت إشراف الجهات المعنية .



معلمين الإسكندرية الشرفاء ..

وفي بيانها تقدمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بكل الشكر والتقدير للجهود المبذولة من المعلمين الشرفاء المشاركين في المراجعات المجانية، وتقديم الشكر والتقدير كذاك لثقة أولياء الأمور وترحيبهم بالكتاب الدوري الذي يضمن مراجعات مجانية للطلاب وفق اشتراطات وزارة التربية والتعليم والذي تكفل المصداقية وتوفر التدريب الحقيقي للطلاب تحت إشراف الجهات المختصة والتى تخفف عن كاهل أولياء الأمور استغلال الدروس الخصوصية .



فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفي إطار جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتنفيذا لما ورد بالكتاب الدوري رقم١٣ بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٥ بخصوص تفعيل المراجعات المجانية لطلبة الشهادات العامة تحت إشراف الجهات المعنية وتفعيل المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة طبقا للكتاب الدوري رقم ١٣ بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٥م.



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