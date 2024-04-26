صور|عاصفة مثيرة للأتربة تضرب محافظة الأقصر

تشهد محافظة الأقصر اليوم الجمعة، هبوب عاصفة رياح مثيرة للأتربة والرمال بجميع انحاء المحافظة، وسط انقطاع للكهرباء بمناطق متفرقة تحسبًا للطوارئ.

ورصدت عدسة الوفد، هبوب الرياح المحملة بالأتربة، والتي ضربت المحافظة منذ صباح الجمعة، فيما توقفت حركة الملاحة النيلية تزامنًا مع الطقس السيء.

فيما شهدت بعض المناطق سقوط أشجار إثر الرياح الشديدة، وذلك بمنطقة الجولي فيل البياضية، والكرنك بشمال المدينة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قالت إنه اعتبارًا من الجمعة، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية على شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على جنوب الصعيد.

كما أضافت أن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ستتعرض إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية إحيانا قد تصل إلى السيول على بعض المناطق، وتتعرض مناطق في شمال الصعيد إلى أمطار متوسطة ورعدية.