الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تقليل نسبة فاقد المياه بـ 4 مناطق في المنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن انتهاء تنفيذ الخطة المستهدفة حتى 31/3/2024 كمرحلة أولى لتقليل نسبة الفاقد والمياه الغير محاسب عليها، بعدد 4 مناطق DMZ وهى ( سرس الليان- منوف - مركز السادات – الشهداء) حيث تم تقسيم محافظة المنوفية لعدد 10 مناطق معزولة DMZ من خلال التنسيق بين إدارة التحليل الهيدروليكى وشبكات المياه وإدارة المياه غير المحاسب عليها وتقليل الفاقد لخفض المياه غير المحاسب عليها من خلال وضع خطة للحوكمة وترشيد الاستهلاك يتم متابعتها من قبل هيئه الرقابة الادارية.

وأوضح، تم تركيب أجهزة قياس تصرف ديجيتال ثابتة على محطات المياه ونقاط الربط بين المراكز الأخرى وأجهزة قياس ضغوط لتحسين توزيع الضغوط وربط البيانات ونقلها على نظام الاسكاد بالشركة لمراقبة كميات المياه المنتجة ونسب الفاقد .

 

وأكد، حرص الشركة علي ترشيد استهلاك المياه بشتي الطرق كالتوسع في إنشاء مناطق DMZ وتغيير عدادات المياه المعطلة وتركيب عدادات مياه للممارسات وضبط وصلات المياه الخلسة والكشف عن تسرب المياه والتوعية بترشيد استهلاك المياه للحفاظ على الإستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي  .

 

 

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