المجلس الانتقالي في هايتي يؤدي اليمين الدستورية

أدى المجلس الانتقالي في هايتي اليمين الدستورية، أمس الخميس، بعد استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري رسميا في وقت سابق من اليوم.

المجلس الانتقالي في هايتي

ووسط أصوات إطلاق نار متقطع قادم من خارج القصر الوطني، أدى المجلس الانتقالي الجديد المؤلف من تسعة أعضاء اليمين الدستورية.

وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية بعد أكثر من شهر من إعلان زعماء منطقة البحر الكاريبي عن إنشائها في أعقاب اجتماع طارئ لمعالجة الأزمة المتصاعدة في هايتي.

وأقيم الجزء الثاني من الحفل في مكتب رئيس الوزراء في جزء مختلف وأكثر أمانا من العاصمة.

وقال رئيس الوزراء المؤقت المعين حديثا، ميشيل باتريك بوازفيرت، مخاطبا قاعة مزدحمة، إن أزمة هايتي استمرت لفترة طويلة جدا وإن البلاد تجد نفسها الآن عند مفترق طرق.

قال Boisvert "اليوم هو يوم مهم في حياة جمهوريتنا العزيزة، ووقف وراءه أعضاء المجلس الانتقالي، فضلا عن كبار مسؤولي الشرطة والجيش في البلاد، بعد شهرين طويلين من النقاش لقد تم العثور على حل" .

ووصف المجلس الانتقالي بأنه "حل هايتي" ووجه تصريحاته نحوهم.

وتمنى لهم بوازفيرت النجاح، مضيفا: "أعتقد أن التصميم موجود".

بعد الخطب ، تردد صدى النظارات الناعمة في الغرفة حيث قدم الحاضرون مزامير الشمبانيا المحمصة مع "إلى هايتي".

ومن المتوقع أيضا أن يساعد المجلس المؤلف من تسعة أعضاء، منهم سبعة يتمتعون بسلطات التصويت، في وضع جدول أعمال الحكومة الجديدة.

كما سيعين لجنة انتخابية مؤقتة، وهو شرط قبل إجراء الانتخابات، وينشئ مجلسا للأمن القومي.

تنتهي ولاية المجلس غير القابلة للتجديد في 7 فبراير 2026 ، وهو التاريخ الذي من المقرر أن يؤدي فيه الرئيس الجديد اليمين الدستورية.

تواجه هايتي مرة أخرى موجة من الفوضى تغذيها حروب العصابات المستمرة، والتي تصاعدت منذ اغتيال رئيس البلاد عام 2021.

أصبح قادة العصابات أكثر عنفا وتمكينا ، مستفيدين من فراغ السلطة في الدولة الكاريبية للنمو في القوة.

مع استمرار العصابات في الهياج في جميع أنحاء هايتي ، لا يزال رئيس الوزراء المحاصر أرييل هنري ممنوعا من دخول البلاد بسبب إغلاق المطار.

فيما يلي نظرة على كيفية وصول هايتي إلى هذه النقطة:

يناير 2010 - هز هايتي زلزال بقوة 7.0 درجات ، مما أسفر عن مقتل حوالي 220،000 شخص ودفع هايتي إلى أزمة إنسانية.

يوليو 2021 - اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس في منزله على يد مجموعة من المرتزقة الأجانب في مؤامرة تقول السلطات إنها شاركت فيها نخبة من ضباط الشرطة الهايتية. يستحوذ القتل على اهتمام العالم ويثير دوامة عنف العصابات التي تعمقت شهرا بعد شهر.

يناير 2023 - بعد فشل حكومة هايتي في إجراء الانتخابات ، مشيرة إلى مستويات غير مسبوقة من عنف العصابات ، تم تجريد هايتي من آخر مسؤوليها المنتخبين ديمقراطيا. ويقول النقاد إنه أدى إلى تفاقم الاضمحلال الديمقراطي وحول البلاد إلى "ديكتاتورية" بحكم الأمر الواقع.

29 فبراير 2024 - نفذت عصابات هايتي سلسلة من الهجمات المنسقة في جميع أنحاء عاصمة هايتي ، بورت أو برنس ، مما أسفر عن مقتل أربعة ضباط شرطة على الأقل. زعيم العصابة القوي جيمي شيريزييه ، المعروف باسم باربيكيو ، يعلن مسؤوليته عن الهجمات. ويقول شيرزييه إنه كان يهدف إلى القبض على الشرطة والمسؤولين الحكوميين ومنع عودة رئيس الوزراء أرييل هنري الذي كان في كينيا للضغط من أجل قوة الشرطة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة لمحاربة العصابات في هايتي.

1 مارس - هنري يوقع اتفاقا مع كينيا لنشر 1000 ضابط شرطة في الدولة الكاريبية لمكافحة عنف العصابات ، وهي عملية مضنية أجلتها محكمة قضت بأن النشر غير دستوري.

2 مارس — تواصل العصابات في هايتي تنفيذ الهجمات، وهذه المرة اقتحمت اثنين من أكبر السجون في البلاد وأطلقت سراح أكثر من 4000 سجين. ودفع ذلك الشرطة إلى طلب المساعدة على وجه السرعة لأنها تقول إن قوات الأمن منهكة.

3 مارس - حكومة هايتي تعلن حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي ، على أمل السيطرة على انفجار العنف.

4 مارس - عصابات مدججة بالسلاح تحاول السيطرة على المطار الدولي الرئيسي في هايتي ، مما أدى إلى إغلاق الرحلات الجوية وتأجيج الفوضى حيث لا يزال رئيس الوزراء أرييل هنري خارج البلاد بعد رحلة إلى كينيا. وهذا يدفع الكثيرين في هايتي إلى التساؤل عن مكان زعيمهم.

5 مارس - هنري يهبط في بورتوريكو بعد أن أعلن زعيم العصابة شيريزييه الحرب عليه فعليا. وكان رئيس الوزراء على متن طائرة مستأجرة متجهة إلى جمهورية الدومينيكان، التي تشترك في جزيرة هيسبانيولا مع هايتي، ولكن تم تحويل مسار الرحلة بعد أن أعلنت البلاد تعليق الحركة الجوية مع هايتي.

6 مارس - مع استمرار حرمان هنري المحاصر من دخول بلاده ، بدأ السياسيون الهايتيون في تشكيل تحالفات والتنافس على السلطة. يواجه هنري ضغوطا متزايدة للاستقالة من داخل هايتي ودوليا.

7 مارس - هايتي لا تزال مشلولة حيث واصلت العصابات هياجها. تمدد البلاد حظر التجول الليلي وإجراءات حالة الطوارئ. في هذه الأثناء ، يظل زعيم البلاد هنري صامتا أثناء سفره حول العالم ويحاول التفاوض على طريق العودة إلى بلاده ، وهو أمر يبدو غير مرجح بشكل متزايد.