اعتماد جميع معاهد منطقة سوهاج الأزهرية المرشحة للجودة والاعتماد

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اعتماد جميع المعاهد الأزهرية المرشحة لنيل الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وذلك في ظل ما يشهده التعليم الأزهري والأزهر الشريف من طفرة كبيرة وتطوير وتحديث تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.



وأعرب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية عن خالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع قيادات الأزهر، على ما يقدمونه من دعم للمناطق والمعاهد الأزهرية وما يشهده الأزهر الشريف من طفرة في التطوير والتحديث المستمر، كما وجَّه فضيلته الشكر لإدارة الجودة بالمنطقة برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، على الجهود المتواصلة والمكثفة والتى ترجمت فى هذا النجاح الكبير، كما تقدم الدكتور حمادي، بخالص التهاني القلبية للمعاهد المعتمدة.



وأشار الدكتور أحمد عبد العال، مدير الجودة والاعتماد بمنطقة سوهاج الأزهرية، أن المنطقة الأزهرية بسوهاج تقدمت ب١١ معهدًا من مراحل مختلفة لنيل الجودة والاعتماد خلال الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣م /٢٠٢٤م، نجحت جميعها فى اجتياز المعايير والحصول على الاعتماد.



وأوضح مدير الجودة أن المعاهد الأزهرية التى نجحت في الحصول على الاعتماد هي:

1. روضة شطورة الإبتدائي بطهطا.

2. روضة الفتح الإبتدائي بطهطا.

3. روضة مباني عنيبس بجهينة.

4. روضة شندويل البلد بالمراغة.

5. روضة الصلعا الإبتدائي بسوهاج.

6. روضة آبار الملك الإبتدائي بأخميم.

7. روضة نجع شومان الإبتدائي بالبلينا.

8. معهد بنين ساحل طهطا الإعدادي بطهطا.

9. معهد فتيات المحزمين الإعدادي بجهينة.

10. معهد ونينة الشرقية الإبتدائي بسوهاج.

11. معهد فتيات البورة الإعدادي بالبلينا.



وأكد مدير الجودة أن منطقة سوهاج الأزهرية ماضية بقوة في توفير معايير الجودة والاعتماد لأكبر عدد من معاهد المنطقة.



وكانت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قد أعلنت اعتماد (١٨٤) معهدًا أزهريًّا، منهم (64) معهد رياض أطفال أزهري، و(75) معهدًا ابتدائيًّا أزهريًّا، و(45) معهدًا إعداديًّا أزهريًّا، بالإضافة إلى اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ، وكلية الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات الزقازيق، وتجديد اعتماد كليتي اللغة العربية بالقاهرة، والدراسات الإسلاميَّة والعربية بنات الإسكندريَّة.