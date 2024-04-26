أسوان: وقف الملاحة في النيل وبحيرة ناصر لسوء الطقس

شهدت محافظة أسوان اليوم، الجمعة، عاصفة ترابية مصحوبة بأمطار خفيفة، تسببت في انعدام الرؤية نتيجة لارتفاع الأتربة إلى مستويات مرتفعة، مما جعل المحافظة تطلق تحذيرات للسائقين علي الطرق و المحاور المرورية السريعة، كما وجهت المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التى شهدتها عدد من المناطق باسوان .

وفي سياق اخر وجه اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخى الحذر، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان - أبو سمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

لافتاً إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة عبر إمكانيات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.

