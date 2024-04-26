الإثنين.. جامعة الفيوم تعقد الملتقي التوظيفي الأول للخريجين

تعقد جامعة الفيوم الملتقي التوظيفي الاول للخريجين في الفترة من ٢٩ الي ٣٠ أبريل الحالى تحت رعاية وزارة التعليم العالي ووزارة العمل ومحافظة وجامعة الفيوم بالتعاون مع مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الامريكية بالقاهرة وبمشاركة ٣٦ شركة من شركات القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يشهد ملتقي التوظيف الاول للخريجين بجامعة الفيوم إقبالا كبير بين الطلاب وحضور كثيف من وسائل الإعلام المصرية.

ويعقد على هامش الملتقى معرض لمنتحات طلاب كليات جامعة الفيوم، ينظمه مركز متابعة الخريجين لترسيخ ثقافة العمل الحر وتشجيع الطلاب على تبني مشروعات ريادة الاعمال.

ويهدف ملتقي التوظيف الي المساهمة في حصول الخريجين علي فرص عمل مميزة لهم وسد الفجوه بين التعليم وسوق العمل.

يقام الملتقى تحت رعاية الدكتور ايمن محمد عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحسن محمد وزير العمل والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم . ويشرف على الملتقى الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

مهرجان الانشطة الطلابية..

ومن جهه اخرى اختتمت جامعة الفيوم مشاركتها فى مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية والتى نظمته جامعة قناة السويس بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة تحت شعار "مصر حرة آمنة سالمة" والذى شارك به نحو ٥٠٠ طالب وطالبة من ٢٩ جامعة خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٥ من شهر ابريل الحالى بمقر جامعة قناة السويس. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و لمياء كساب مدير عام إدارة رعاية الشباب.

أكد الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المهرجان كان فرصة لتبادل الرؤى والخبرات والمهارات وتعزيز الوعي الثقافي والفني والمهارات القيادية لدى الشباب، فضلًا عن بث روح الفريق والتعاون وتوثيق الروابط بين طلاب الجامعات.

وأشار إلى أن جامعة الفيوم قد حققت جامعة الفيوم المركز الأول فى الرسم الزيتي، ووصلت للدور قبل النهائي فى مسابقة الكرة الخماسية، وأضاف أن مجالات التنافس شملت الرياضية والفنية والاجتماعية من خلال مسابقات ألعاب كرة القدم، والكرة الشاطئية، والرسم الزيتي، والشطرنج.