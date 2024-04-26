مصرع طفل سقط في مصرف زراعي بالفيوم

لقي طفل بالفيوم مصرعه عقب سقوطه في مصرف زراعي أثناء اللعب ، بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير الامن اخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طفل بمصرف زراعي بقرية اللاهون بدائرة المركز وتحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، والتي تمكنت من انتشال جثمانه ونقله لمستشفى الفيوم العام.

تبين من المعاينة والتحريات التى أجرتها أجهزة الامن ان الطفل يوسف شعبان رمضان يحيى 7 سنوات لقي مصرعه إثر سقوطه بشكل مفاجئ اثناء اللعب فى مصرف زراعي المتواجدة بالقرية، واكد الاهالى أنهم حاولوا إنقاذه غير أنه لقي مصرعه في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة والتصريح بدفنها وتولت التحقيق.

طفل يغرق فى حمام سباحة

وفى حادث سابق امس توفى طفل بالفيوم متأثرا باصاباته نتيجه التعرض للغرقً في حمام سباحة داخل أحد الأندية بمركز اطسا بسبب عدم وجود مشرفين لحمام السباحة بالنادي، ، وتم نقل الطفل الي المستشفي، لتلقي العلاج اللازم، لكنه توفي في المستشفي بعد اربعه ايام من دخوله .تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا ، بورود إشارة من شرطة النجدة بغرق طفل داخل حمام سباحة احدي النوادي بمركز اطسا ، وتم نقل الطفل محمد قرني ربيع 11 سنه الي مستشفي الفيوم العام لسؤء حالته .

وبتوقيع أطباء مستشفى الفيوم العام الكشف الطبي على الطفل , تبين إصابة الطفل ب اسفكسيا الغرق ، وحالته حرجه وتم إخطار الجهات الأمنية بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقد توفى الطفل متاثرا باصابته بعد اربعة ايام من دخوله المستشفى .

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت االنيابة والتي امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على الجثة وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه في مقابر اسرته بمركز اطسا بالفيوم وتولت التحقيق.