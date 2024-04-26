دورة تدريبية لمقررات وأعضاء "قومي المرأة" حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في إطار تفعيل منظومة الحماية لضحايا الاتجار بالبش، دورة تدريبية للمقررات والأعضاء التابعين للمجلس القومي للمرأة وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

تناولت الدورة التدريبية التي عقدت على مدار ثلاث أيام ، التعريف بطبيعة واختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية والدور المنوط بها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بالإضافة إلى أشكال جريمة الاتجار بالبشر ، وقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر وكيفية احالتهم الي الجهات المختصة لتلقي خدمات الحماية والرعايا وتهيئة الفرص لهم من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، وما هو دور ومهام منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية ومكافحة الإتجار بالبشر، وكيف يمكن تعزيز دور مقررات وأعضاء المجلس القومي للمرأة في التوعية بجريمة