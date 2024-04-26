الأمن يلاحق تجار الأسلحة النارية على مستوى الجمهورية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (205قطعةسلاح نارى بحوزة 169متهم).. وذلك على النحو التالى :(21) بندقية آلية .(33) بندقية خرطوش.(17) طبنجة .(134) فرد محلى.(505) طلقة مختلفة الأعيرة.(25) خزينة .(229) قطعة سلاح أبيض .

وفي سياق منفصل أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس شاب،4 أيام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه باستعرض القوة وأطلق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس شاب بتهمة أستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود معلومات للمقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بقيام شاب باطلاق اعيرة نارية بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، قيام شاب يبلغ من العمر 24 عام، بحيازة سلاح ناري "طبنجة"، وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الأمير دائرة القسم واستعراض القوة وترويع المواطنين، بسبب الخلاف علي عقار.

وقام رجال المباحث علي الفور بضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شاب استعرض القوة وأطلق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود معلومات للمقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بقيام شاب باطلاق اعيرة نارية بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، قيام شاب يبلغ من العمر 24 عام، بحيازة سلاح ناري "طبنجة"، وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الأمير دائرة القسم واستعراض القوة وترويع المواطنين، بسبب الخلاف علي عقار.

وقام رجال المباحث علي الفور بضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

شخصين مصرعهما وأصيب آخر، إثر تصادم دراجتين ناريتين في قرية كفر الرجالات التابعة لمدينة ومركز طوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفين.

تصادم دراجتين ناريتين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات دائرة مركز شرطة طوخ، ومصرع قائدي الدراجات النارية

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شاب 37عاما وطفل عمره 15عاما يدعى جمال س، فيما يخضع آخر للعلاج بمستشفى بنها الجامعي، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتصريح بالدفن عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي.