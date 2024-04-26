الصيد يحقق نتائج متميزة فى بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة

واصل فريق السباحة بنادي الصيد تحقيق المراكز الاولى والنتائج المتميزة خلال منافسات اليوم السابع لبطولة كأس مصر للسباحة القصيرة والمقامة بالأسكندرية للمراحل من 15 سنه حتى العمومي رجال وآنسات بحضور المهندس أحمد الشاذلي عضو مجلس إدارة النادي وجاءت النتائج التفصيلية كالتالي:



1. السباحة : فريدة عمرو محمد عبد المطلب ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 200م ظهر

• الترتيب : بالمركز الاول والميدالية الذهبية



2. السباحة : عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 17 سنة )

• السباق : 200م ظهر

• الترتيب : بالمركز الاول والميدالية الذهبية



3. السباحة : عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة العمومى )

• السباق : 200م ظهر

• الترتيب : بالمركز الاول والميدالية الذهبية



4. السباحة : احمد محمد احمد علي ( مرحلة 18 سنة )

• السباق : 400م حرة

• الترتيب : بالمركز الاول والميدالية الذهبية



5. السباحة : روكان تامر اسماعيل ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 200م ظهر

• الترتيب : بالمركز الثانى والميداليه الفضية



6. فريق العمومى انسات : حقق فريق الانسات ( مرحلة العمومى ) وهم:

ملك الشاذلي , لوجين عبد الله, فرح عمرو, كنزي هشام

• السباق : 4×100م تتابع متنوع

• الترتيب : بالمركز الثانى والميدالية الفضية



7. فريق الناشئات : حقق فريق الناشئات ( مرحلة 16 سنة ) وهم:

روكان تامر, فريدة ناصر, ملك الشاذلي , نازلى محمد

• السباق : 4×200م تتابع حرة

• الترتيب : بالمركز الثانى والميدالية الفضية



8. فريق الناشئات : حقق فريق الناشئات ( مرحلة 15 سنة ) وهم:

ايتن احمد, زينة اسلام, فريدة محمد, فريدة وليد

• السباق : 4×200م تتابع حرة

• الترتيب : بالمركز الثانى والميدالية الفضية



9. فريق الناشئات : حقق فريق الناشئات ( مرحلة 17 سنة ) وهم:

زينة احمد, فريدة شريف, ليلى محمد فتحي , ندى احمد

• السباق : 4×200م تتابع حرة

• الترتيب : بالمركز الثانى والميدالية الفضية