حملات تفتيشية مفاجئة على المخابز بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المخابز السياحية بالتنسيق مع الإدارات التموينية للتأكد من التزام أصحابها بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي والفينو المنتج المحددة والتزامهم بالمواصفات المقررة لإنتاج الخبز.. تنفيذاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيض أسعار الخبر السياحي والفينو.

وفي هذا الاطار قامت الاجهزة التنفيذية يشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز السياحية الموجودة في كلا من مراكز ومدن وأحياء ( القرين و منشأة ابو عمر الحسينية و القنايات حي ثان الزقازيق ) للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة وأوزان لرغيف الخبز السياحي والفينو، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر (أهلاً رمضان - كلنا واحد - الغرفة التجارية ) ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بالمرور الدورى على عدد (٣٣ شادر) فى (أهلا رمضان- كلنا واحد - الغرفة التجارية ) خلال شهر مارس الماضى بإجمالى عدد زيارات (٤٤٢) زيارة حيث تم فحص (١٢٣) طن من اللحوم البلدية و المجمدة و مصنعاتها و الدواجن و الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملات التفتيشية بلغ عددها (١٠٤) حملة أسفرت عن تحرير (٩٤) محضر مخالفة بإجمالى مضبوطات (٦.٥طن) لحوم بلدية و مجمدة و مصنعات دواجن و أسماك مجهولة المصدر و تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قاموا بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير(٤) محاضر مخالفة وضبط (٧٠٠ كجم) أسماك مملحة و مدخنة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قد قاموا بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٦) محاضر مخالفة و ضبط (طن و ٥٦٨كجم) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وكبده مجمدة و أسماك مجمدة مجهولة المصدر و غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.