ضبط 1320عبوة سجائر مجهولة بحوزة تاجر في الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط (تاجر أدخنة- مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت) حال تواجده بالمحل الخاص به بدائرة المركز.. وبحوزته (1320علبة سجائر"بدون فواتير أو مستندات") بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح مادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها والعمل على التصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.

وفي سياق منفصل أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستعراض القوة وأطلق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس شاب بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود معلومات للمقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بقيام شاب بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.



وكشفت التحريات، قيام شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، بحيازة سلاح ناري "طبنجة"، وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الأمير دائرة القسم واستعراض القوة وترويع المواطنين، بسبب الخلاف على عقار.

وقام رجال المباحث على الفور بضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شاب استعرض القوة وأطلق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص، تم تحرير محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقىي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود معلومات للمقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بقيام شاب باطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، قيام شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، بحيازة سلاح ناري "طبنجة"، وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الأمير دائرة القسم واستعراض القوة وترويع المواطنين، بسبب الخلاف علي عقار.

وقام رجال المباحث علي الفور بضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر، إثر تصادم دراجتين ناريتين في قرية كفر الرجالات التابعة لمدينة ومركز طوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات دائرة مركز شرطة طوخ، ومصرع قائدي الدراجات النارية

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شاب 37 عامًا وطفل عمره 15 عامًا يدعى جمال. س، فيما يخضع آخر للعلاج بمستشفى بنها الجامعي، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتصريح بالدفن عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي.