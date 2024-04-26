تحرص الأمهات على تحضير أشهى الوصفات الشهية لأفراد أسرتها عند العزومات المهمة في المناسبات السارة وهذا ما يدفع الي تحضير أكثر من صنف مختلف لاضارئهم.

وتحتل لحم الغنم مكانة خاصة لانها من الوصفات الهشية المميزة وطيبة المذاق السهلة تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة وشهية.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير لحم مشوي بالنعناع والسماق بخطوات سهلة وبسيطة ومذاق ذكي.

المقادير

- لتحضير صلصة الطحينة :

الطحينية : 2 ملعقة كبيرة

عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

الماء : ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

- لحم غنم : 500 غراماً (ريش)

- الكركم : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- سماق : ملعقة كبيرة

- النعناع : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الشطة : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بذور الشمر : ملعقة صغيرة

- القرفة : رشّة

- بابريكا : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اطحني الثوم مع زيت الزيتون، والنعناع، والبقدونس، والسماق، والشمر حتى يصبح عندك معجون.

أضيفي باقي البهارات وامزجيها جيداً.

غطي قطع اللحم بهذا المعجون، وتأكدي أن كل القطع تمت تغطيتها جيداً.

غطي القطع وأدخليها الثلاجة لمدة ساعتين.

لعمل صلصة الطحينة: امزجي الطحينة مع عصير الليمون، وزيت الزيتون، والماء، في وعاء صغير.

قلبي جيداً حتى لا يتشكل لديكِ تكتلات، ثم ضعي الملح حسب الرغبة وقلبي.

أخرجي اللحم من الثلاجة وحمّي الشواية، واشوي قطع اللحم لمدة 8 دقائق على كل جهة.

ارفعي اللحم من الشواية واتركيه ليهدأ، ثم صبي فوقه صلصة الطحينة وقدميه.