ارتفاع أسعار الذهب في مصر وجرام 21 يسجل 3100 جنيه

ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل طفيف، خلال تداولات الأمس، في ظل تأثر سعر الذهب المحلي بتحركات سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3110 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3115 جنيهًا للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام، وكان افتتح جلسة الأمس عند 3090 جنيهًا للجرام.

ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي ساعد على ارتفاع سعر الذهب بمصر خلال جلسة اليوم، وذلك بعد ارتفاع طفيف آخر أمس، حيث يستمر التذبذب حول المستوى 3100 جنيه للجرام، والذي يوضح عدم وجود اتجاه واضح في السوق خلال الفترة الحالية، وأن السعر يعتمد فقط على التغيرات في سعر الأونصة العالمية وسعر الصرف.

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يوم أمس بشكل طفيف ليسجل متوسط 47.95 جنيه لكل دولار، حيث شهد تراجعات متتالية منذ بداية الأسبوع، وهو الأمر الذي قلل من فرص ارتفاع سعر الذهب هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب قد تراجع أيضاً ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، في ظل استمرار عمليات تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية.

بينما نجد أن مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية من المفترض لها أن تنتهي في 10 مايو القادم، وهو ما سيكون له تأثير على حركة سعر الذهب المحلي.

تساهم المبادرة في زيادة المعروض من الذهب المحلي في ظل توقف عمليات استيراد الذهب، وبالتالي مع توقف المبادرة واستمرار عمليات التصدير الحالية للذهب قد نشهد عودة الأسعار إلى الارتفاع، خاصة في حال عاد الطلب المحلي إلى التزايد حيث سنشهد تراجع في المعروض من الذهب وبالتالي ارتفاع في السعر.

أما عن السعر المحلي فقد ارتفع سعر الذهب فى مصر يوم أمس بشكل طفيف ليغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21، ليفشل السعر في الإغلاق تحت هذا المستوى ويستمر في التذبذب حول هذه المنطقة، يأتي هذا في ظل عدم وضوح اتجاه الذهب المحلي في ظل تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي وتحركات سعر الصرف في البنوك الرسمية.

ستترقب الأسواق اليوم حركة السعر حول المستوى 3100 جنيه للجرام لمعرفة قدرة حركة السعر على تخطي هذا المستوى وهل سيجد الدعم من السعر العالمي إذا استمر في الارتفاع.