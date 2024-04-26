توريد 161396 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تولي ملف الزراعة اهتمامًا كبيرًا، خصوصًا محصول القمح من خلال تقديم العديد من التسهيلات والامتيازات للمزارعين سواء في مراحل الزراعة المختلفة والحصاد والتوريد للصوامع والشون المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة وأيضًا التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا مهمًا.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٦١٣٩٦ طنًا و٢٦٨ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أوضحت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف وذلك بإتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم ٢٠٢٤ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية:

-الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

- الشركة العامة للصوامع والتخزين

شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

-البنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين، ضرورة التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2024 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وناشد محافظ الشرقية، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمناً جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 7871 طنًا و223 كيلو قمح إلى 56 موقعاً تخزينياً بنطاق المحافظة.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخري في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 34951 فدانًا حتى الآن علما أن مساحة القمح المزروعة هذا العام بلغت 394146 فدانًا لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح لعام 2024م إلى صوامع وشون المحافظة، حيث تم اليوم توريد (2710) أطنان و(716) كيلو قمح لـ 55 موقعًا مختلفًا بنطاق المحافظة، مشدداً على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظاً على الكميات الموردة من الأقماح.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن الأقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 55 موقعًا تخزينيًا منهم 42 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802572 طنًا بمختلف المراكز والمدن وكذلك التابعين لـ (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري).

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى ضرورة مراعاة الضوابط أثناء عملية التوريد كالآتي:

استلام الأقماح بالصوامع والشون (المعدنية – الأسمنتية - الحقلية) والبناكر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين.

عدم تخزين أي أقماح محلية في الشون الترابية.

التأكد من خلو المواقع التخزينية من أي أقماح محلية قديمة أو مستوردة

تطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون.

اتباع أساليب التخزين السليم.