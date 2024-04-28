بتنشر الغسيل .. دفن جثة طفلة سقطت من أعلى سطح منزلهم بسوهاج

صرحت النيابة العامة لقسم أول سوهاج بدفن جثة طفلة في السادسة عشرة من عمرها تقيم بدائرة قسم أول سوهاج لقيت مصرعها أثناء تلقيها الإسعافات الأولية بمستشفى سوهاج الجامعي إثر إصابتها بكسر ونزيف بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم عقب سقوطها من أعلى سطح الطابق الثالث بمنزلهم على الدور الأول علوي بالمنزل المجاور حال قيامها بنشر الغسيل





وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بمصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها أثناء نشر الغسيل .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الواقعة وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث القسم وصول الطفلة "داليا . ض . ا . ز" 16 سنة طالبة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد مصابة بكسر ونزيف بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات الأولية لها .





وبسؤال والدها "ضاحي . ا . ز" 52 سنة كهربائي يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد نجلته المذكورة أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث لنشر الملابس إختل توازنها وسقطت على المنزل المجاور بالطابق الأول علوي مما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .





وفي سياق آخر قررت النيابة العامة لمركز ومدينة طهطا حبس 4 أشخاص يقيمون بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج أربعة أيام على ذمة التحقيقات كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم بدائرة القسم عقب ضبطهم وبحوزتهم أدوات الحفر المستخدمة.





وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة طهطا بلاغًا يفيد قيام 4 أشخاص بالحفر والتهقيب عن الآثار بأحد المنازل القديمة الكائنة بدائرة القسم .





وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم استهداف المنزل المذكور وتم ضبط كلٍ من "نادي . ع . م" عامل و"أيمن . ف" عامل و"هاني . ش" عامل ومالك المنزل "كيرلس . ه . ج" عامل جميعهم يقيمون بدائرة القسم.





وجرى ضبط المذكورين وبحوزتهم أدوات الحفر المستخدمة داخل المنزل عبارة عن (جاروف حفر وسلم وحبال) وبالفحص وبين وجود حفرة بعمق 15 مترًا داخل المنزل.





وبسؤال المتهمين الأربعة خلال التحقيقات اعترفوا بما هو منسوب إليهم من قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب بغرض البحث عن الآثار داخل منزل مملوك لأحدهم محل الضبط بدائرة القسم.





وكشفت التحريات اتفاق المتهم الرابع مالك المنزل مع بقية المتهمين من الأول حتى الرابع على أعمال الحفر داخل المنزل المملوك له وأحضروا الأدوات اللازمة لأعمال الحفر والتي تم ضبطها بحوزتهم وبدأوا في عملية الحفر داخل المنزل.





وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار داخل المنزل وجرى التحفظ على المتهمين وأدوات الحفر المستخدمة وتحرير المحضر رقم 1199 إداري قسم شرطة طهطا وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني .