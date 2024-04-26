وزير الري يتفقد ترعة الشوربجي ومصرف تلا وعددًا من المشروعات بالغربية

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية المنظومة الرقمية لمتابعة تطهيرات الترع باعتبارها أداة تمكن متخذى القرار من متابعة موقف التطهيرات، واتخاذ اللازم للتعامل مع أى معوقات تواجهها أعمال التطهيرات، موجهًا بمراعاة الدقة في إدخال البيانات على المنظومة الرقمية لتطهيرات الترع وتحديثها المستمر بالموقف التنفيذي علي الطبيعة، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ لمشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الغربية، رافقه أحمد أبو العطا نائب محافظ الغربية.

كما تفقد الوزير موقع ترعة الشوربجي القديمة وذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين من ضعف المياه بالترعة، للاطمئنان على حالة التطهيرات بها وحسم شكوى المواطنين، ووجه بالإسراع في برنامج تطهير الترع مع التأكيد على جاهزية جميع الترع مع دخول موسم أقصى الاحتياجات.

كما تفقد موقع التجربة البحثية التى تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال أجهزة مصلحة الرى والمركز القومى لبحوث المياه والخاصة بتأهيل ترعة الشوربجى الجديدة بإستخدام نواتج تطهير وتكريك الترعة بعد معالجة هذه النواتج لتحسين خصائصها.

وحتى الآن نفذت وزارة الموارد المائية والري، عدد (٦) نماذج مختلفة من التأهيل على الترعة فى (٦) أطوال مختلفة لتقييم كل نموذج على حدى وتحديد النموذج الأفضل ، وتتضمن هذه النماذج الستة ( استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ مع تعبئتها فى شكائر غير دائمة - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:٢ مع الدمك الجيد على طبقات - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ ثم التدبيش بمونة الطين بسمك ٥٠ سم - استخدام خليط من الطين والحجارة فى حجم ١٠ سم بنسبة ٢:١ مع الدمك الجيد - التدبيش بمونة الطين - التدبيش بمونة اسمنتية بسمك ٥٠ سم ).

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ التجربة وتدقيق القياسات لضمان دقة النتائج المتوقع صدورها عن الدراسة ، كما وجه سيادته بعمل قدمة علوية - عند تلاقى جسر الترعة المائل مع الطريق الافقى المجاور للترعة - لحماية التبطين ولملاءمة متطلبات التشغيل المقترحة من الإدارة العامة لرى الغربية.

وزار الدكتور سويلم الجسر المشترك بين ترعة قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا الذى تم تأهيله أخيرًا ، وذلك للاطمئنان على حالة الجسور وقدرتها على التعامل مع التصرفات المائية المتوقعة خلال فترة أقصى الاحتياجات.

كما تفقد الدكتور سويلم موقع الكوبرى الجارى تنفيذه بمعرفة محافظة الغربية على ترعة القاصد تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى، حيث تابع الدكتور سويلم الأعمال الجارية موجهًا بمراعاة جودة التنفيذ وعدم تأثير الأعمال الجارية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترعة.