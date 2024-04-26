جولات ميدانية لوفد سلطنة عمان بمختلف شركات وهيئات وزارة الطيران المدني

على هامش الزيارة الرسمية التى قام بها رئيس هيئة سلطنة عمان والوفد المرافق له للفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل تعزيز التعاون فى العديد من المجالات المتعلقة بصناعة النقل الجوى، قام الوفد برئاسة المهندس نايف بن على بن حمد العبرى رئيس هيئة الطيران المدنى بسلطنة عمان بعدة جولات ميدانية للشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران والتى استمرت على مدار يومين متتاليين.

بدأ الوفد العمانى جولته بزيارة ميدانية لمطار العاصمة الإدارية الجديده حيث قدم اللواء محمد عزت مدير المطار شرحا تفصيليا عن إمكانيات المطار الذى تم تصميمه وفقا لأعلى المواصفات العالمية، ومدى جاهزيته لاستقبال الرحلات الدوليه، وكان فى رفقتهم الطيار فؤاد جوهر مدير عام الاتفاقيات الدوليه بسلطه الطيران المدنى.

ثم تلاها زيارة لمركز الملاحه الجوية وكان فى استقبالهم الكابتن أسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية، والكابتن حسام الدين محمد نائب رئيس قطاع الأمانة الفنية بشركة الملاحة والكابتن محمد محمد مصطفى مدير عام مراقبة المنطقة، حيث تم مناقشة آفاق التعاون والتنسيق الفعال وسبل الاستفادة من الخبرات المصرية وخاصة فى مجال المراقبة الجوية واستعراض اعمال المركز والخدمات التى يقدمها.

كما قام الوفد بزيارة أكاديمية مصر للطيران للتدريب للتعرف على الإمكانيات المختلفة الموجودة بها وكان فى استقبالهم الطيار وليد محمد سليمان رئيس الاكاديميه وخلال الزيارة تم تقديم شرح تفصيلي عن الدورات التدريبيه الحديثة والمتنوعة التى تقدمها الاكاديميه للعاملين بقطاع الطيران فى مختلف التخصصات وكذلك للمتدربين والدارسين من مختلف الشركات والهيئات فى مصر والدول العربية والأجنبية، كما تفقد الوفد أحدث أجهزة تدريب الطيران التمثيلى (السيميليتور) ، فضلا عن عرض اوجه التعاون فى مجال التدريب بين الجانبين.

أعقبها جولة لمقر سلطة الطيران المدني المصرى حيث تم توقيع مبدئ لمذكره تفاهم بين سلطات البلدين والتى تهدف إلى زيادة حصة الدولتين فى حقوق النقل الجوي، وخلال الزيارة تفقد الوفد الإدارة المركزية لشئون قياسات سلامة المطارات وإداراة شئون المجال الجوى ومعلومات الطيران وإدارة الاتفاقيات ومركز العمليات وإدارة الأزمات بالسلطة.

وقام الوفد العمانى بزيارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية وكان فى استقبالهم الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية حيث تم مناقشة عدد من مجالات التعاون وبخاصة التدريب، حيث تمتلك الهيئة العامة للأرصاد الجوية مركزاً إقليمياً للتدريب معتمد من المنظمة العاملية للأرصاد الجوية (WMO) ويقدم خدماته للدول العربية والدول الإفريقية، بالإضافة الى التعاون في بناء القدرات الفنية في مجالات خدمات الأرصاد الجوية للطيران و الاتصالات الدولية لنقل وتبادل معلومات الارصاد الجوية ورادارات الطقس والأقمار الصناعية لمراقبة ورصد التغيرات الجوية والتنبؤ بها.

وتفقد الوفد أيضا متحف الأرصاد الجوية حيث اطلعوا على مجموعة فريدة من الوثائق التاريخية والمناخية التي يعود تاريخها إلى اكثر من 200 عام وكذلك الأجهزة العلمية العاملة في مجالات الأرصاد الجوية وأرصاد الطيران، فيما اطلعوا على أحدث المشروعات والابحاث العلمية التي تشارك بها الهيئة مع باقي قطاعات الدولة لتعزيز المرونة المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الزيارة أعرب وفد سلطنة عمان عن شكره وتقديره لوزارة الطيران المدني لما وجدوه من حفاوة استقبال من المسئولين بالشركات والهيئات والتنظيم الرائع للزيارة وأشادوا بإمكانيات ومدى تطور مستوى الخدمات المقدمة من هذه الشركات لعملائها في مجال صناعة الطيران المدني.

index

indeنلانتلمتلا

تامتن