صوامع وشون الشرقية تستقبل 161 ألف طن قمح

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تولي ملف الزراعة اهتمامًا كبيرًا، خصوصًا محصول القمح، من خلال تقديم العديد من التسهيلات والامتيازات للمزارعين، سواء في مراحل الزراعة المختلفة والحصاد والتوريد للصوامع والشون المخصصة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة، وأيضًا التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح، باعتباره محصولًا استراتيجيًا مهمًا.

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٦١٣٩٦ طنًا و ٢٦٨ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أوضحت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف، وذلك بإتباع أساليب التخزين السليمة، وتوفير مواد التبخير اللازمة، كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انطلاق موسم حصاد القمح لعام 2024 بأحد الحقول الزراعية على مساحة 5 فدان بقرية صفيطة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمهندس اشرف طه نصير مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمديرية الزراعة، والمهندس سمير راشد نقيب الزراعيين بالشرقية، وريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، وعدد من مزارعي القرية.

تعرف المحافظ من صاحب الحقل على متوسط إنتاجية الفدان من القمح، والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زياده الإنتاجية وتحسين حاله المحصول، وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 20 أردب قمح صنف سخا 95.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا هذا العام بلغت 394146 فدانًا، لافتاً إلى أن متوسط الإنتاج المتوقع للفدان 21 أردبًا، حيث تم استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية (سخا 95، مصر 3، جيزة 171، سدس 14، ومصر 4، واجاسيد 22) وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز الزقازيق بلغت 25150 فدانًا، حيث يستخدم المزارعون أصناف تقاوي القمح ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للملوحة وللأمراض، ويتم التوريد إلى 56 موقعًا تخزينيًا منها 43 شونة مطورة حكومية، و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802572 طنًا بمختلف المراكز والمدن، وكذلك التابعين لـ(الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، شركة مطاحن شمال القاهرة، شركة مطاحن جنوب القاهرة، شركة مطاحن شرق الدلتا، البنك الزراعي المصري).

وجه المحافظ بتذليل العقبات كافة أمام المزارعين في عمليه توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأشار نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، إلى أن مبادرة “ازرع” التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "المرحلة الثانية" استفاد منها أكثر من 550000 مزارع بعدد 16 محافظة.