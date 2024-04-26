أحمد ماهر: قرارات تنمية رأس الحكمة خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية بالمنطقة

قال خبير التسويق أحمد ماهر إن قرارات رئيس الوزراء الخاصة بتنمية منطقة رأس الحكمة وتحويلها إلى مركز استثماري وتجاري. خطوة مهمة وعلى الطريق الصحيح وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف ماهر أن منح منطقة رأس الحكمة منطقة حرة خاصة تساهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن إنشاء منطقة استثمارية سيتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الاستفادة من حوافز ضريبية ومرافق متطورة، مما يشجعهم على الاستثمار في مشاريع جديدة.

ولفت احمد ماهر إلى أن منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م "الرخصة الذهبية" يسهل ذلك على هذه الشركة إتمام جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بسرعة وسهولة.

وتابع بأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمنطقة الاستثمارية، بالتأكيد سيتكون هذا المجلس من خبراء في مختلف المجالات، وهو ما يضمن اتخاذ قرارات سليمة تحقق الأهداف من تنمية المنطقة.

ويرى خبير التسويق احمد ماهر أن مشروع رأس الحكمة يُعد نموذجا استثماريا مثاليا فهو يجمع بين احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب، فمن ناحية، سيُتيح المشروع للمستثمرين الأجانب الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وفرصها الاستثمارية المتعددة. ومن ناحية أخرى، ستُحصل الدولة على نسبة 35% من أرباح المشروع، مما سيُساهم في تمويل مشاريع تنموية أخرى.

وأكد أن هذه القرارات تؤكد جدية الدولة في تنمية وتطوير مشروع رأس الحكمة، وتوقع أن يجذب المشروع استثمارات جديدة ستتعدى مليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المشروع سيحول المنطقة إلى مركز سياحي وعمراني هام. كما سيُساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة السكان المحليين.

وأشار احمد ماهر إلى أن هذه القرارات تُؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري. ويُتوقع أن تُساهم هذه الثقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.