مصرع شخصين وإصابة 3 في انقلاب ميكروباص في الرياح التوفيقي بالدقهلية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين فى سقوط سيارة ميكروباص فى الرياح التوفيقى أمام قرية صهرجت الكبرى بدائرة مركز ميت غمر نتيجة السرعة الزائدة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية ا خطارا من اللواء محمد عبدالهادى مدير شعبة البحث الجنائى بتلقيه اخطارا من مأمور مركز ميت غمر يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بإنقلاب سيارة ميكروباص بمياه الرياح التوفيقى الموازية للطريق الزراعى القاهرة المنصورة أمام قرية صهرجت الكبرى دائرة مركزميت غمر.

وعلى الفورإنتقل ضباط مركز شرطة ميت غمر ورجال الحماية المدنية والانقاذ النهرى إلى مكان البلاغ تحت قيادة مساعد مديرأمن الدقهلية لفرقة الجنوب

وبالفحص تبين أن أثناء سيرالسيارةميكروباص ماركة تويوتا بيضاء اللون قدإختلت عجلة القيادة بيده نتيجة كثافة السرعة الزائدة مما أدى إلى إنحرافه وسقوطه بمياه الترعة مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة اخرين.

تم نقل جثامين المتوفين والمصاب إلى مستشفى ميت غمر العام والتحفظ على السيارة وقائدها

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي تولت التحقيق.

وكانت قرية شها بمحافظة الدقهلية قد شهد ت جريمة قتل بشعة حيث أقدم إبن عاق على اطلاق النار على والدته من فرد خرطوش من مسافة قريبة فأرداها قتيلة ثم أطلق النار على نفسه محاولا إنهاء حياته . وتم نقله للمستشفى فى حراسة الشرطة وتولت النيابة التحقيق .

وكانت البداية مع تلقى مأمورمركز شرطة المنصورة بلاغا بالعثور على جثة سيدة فى العقد الخامس من عمرها ملقاة داخل منزلها بزمام قرية شها دائرة مركز المنصورة وبالإنتقال والفحص عثر على سماسم محمد على 47 سنة ربة منزل مصابة بجرح غائر فى الصدر ثر طلق نارى.

وبإجراء النحريات تبين قيام إبنها صبح خ ع 21سنة بإرنكاب الواقعة وقد تم ضبطه

وإعترف بإرنكاب الواقعة بدافع الأنتقام من والدته على ُإثر مشاجرة بينهما محدثا إصابتها التى أودت بحياتها.

وتم نقل الجثة للمستشفى الدولى والابن الى مستشفى الطوارئ وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة العامة التحقيق .