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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي تُهنئ مقررتي فرعي المجلس بالفيوم والبحر الأحمر

إيمان زكى مقررة
إيمان زكى مقررة فرع المجلس بمحافظة الفيوم

 توجه المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهانى إلى كل من إيمان زكى، مقررة فرع المجلس بمحافظة الفيوم، والدكتورة مروة حمدى، مقررة فرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لانضمامهما إلى فريق عمل مقررات المجلس بالمحافظات.

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 تقدمت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس بالتهنئة لهما، قائلة: يسعدنا انضمامكن معنا في المجلس كمقررات، ونشهد بكفاءتكن خلال فترة عملكن كعضوات فى الفروع خلال الفترة السابقة".

 وعبّرت عن تمنياتها لهن بالتوفيق والنجاح واستكمال مسيرة الراحلتين ليلى طه ونرمين أبو سريع، مقررات فرعى المجلس بالفيوم والبحر الأحمر اللتان قدمتا مسيرة من العطاء والعمل بتفانٍ وإخلاص فى سبيل خدمة قضايا المرأة وتنفيذ جهود المجلس وأنشطته على أرض الواقع.


 

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