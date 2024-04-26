نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية دهمشا التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري وذلك بحضور كل من: مديري إدارات (الرعاية والعلاج، الرعاية التناسلية) بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة مشتول السوق البيطرية، وكبار المربين بالقرية، تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١٤٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و٧٠ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ١٢٠ رأس ماشـية، و ١٥٠ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش٥٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٤٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج امراض الدواجن لعدد ١٢٠٠ طائر، وترقيم وتسجيل٣٠ حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

وفي سياق متصل، قال دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية بالمديرية، قامت خلال شهر مارس ٢٠٢٤ م بتحصين ١٠٧ ألف و ٨٩٠ طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور، و٣٩ ألف و ٦٦٠ طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى، و ٤٧ ألف طائر بالحضانات، بإجمالي تحصين ١٩٤ ألف و ٥٥٠ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى، بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ١٩٠٠ منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ١٠٤ مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ٦٠٣ مسحة لإجمالي عدد طيور ٨٨٨ألف و٧١٢ طائر.