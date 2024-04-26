٧٨ مخالفة للمخابز السياحية والأفرنجية بالإسماعيلية

‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أمس الخميس، بمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية، و تنفيذ حملات تموينية مكثفة والمرور على المخابز والمطاعم؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك.

وذلك بالتعاون بين مديرية التموين (الرقابة التموينية والرقابة التجارية)، ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز البلدية المدعمة؛ لتجميعه كمية تقدر بـ ٧ شكائر دقيق بلدي قبل بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ٢٣ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للبيع أزيد من السعر الرسمي، ٣٤ محضر لعدم حمل شهادة صحية.



وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر تصرف وتجميع، ٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، محضرين لعدم نظافة أدوات العجن، ٩ محاضر بيع خبز بأزيد من الوزن المسموح، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.