أنشطة ثقافية لطلبة مدارس أبو كبير لرفع الوعي الصحي والبيئي

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية لطلاب المدارس التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشء، والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوات تضمنت تنفيذ العاب تفاعلية منها: المتحري الصغير والسلم والثعبان ومسرح العرائس وورش رسم وغيرها، بجانب تقديم ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة، وكذلك توزيع مطويات، موضح بها ارقام الشكاوي والاستفسارات والتظلمات بجانب عقد مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية، لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس، لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

وفي سياق متصل، زار طلاب مدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية المشتركة، لمحطة تنقية مياه العباسة المرشحة، تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه، وتعريف الطلاب بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين، وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى النشء.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة، وصولا لمرحلة إضافة الكلور النهائي، ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم، لتنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب، لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.