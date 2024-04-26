خبير علاقات دولية يوضح موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنَّ الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية مؤثرة وموقفها منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضح بل وأدركت أنَّ الاحتلال تجاوز الدفاع عن النفس إلى سياسة العقاب الجماعي تجاه الشعب الفلسطيني ويحاول تنفيذ مخطط قديم خبيث لتهجير هذا الشعب قسرياً خارج أراضيهم لتصفية القضية.

تحويل قطاع غزة إلى مكان من الجحيم

وأضاف «سيد أحمد»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتنفيذ مخططاته من خلال تحويل قطاع غزة إلى مكان من الجحيم يستحيل العيش فيه بمنع الغذاء والمياه والدواء والكهرباء وكل سبل العيش.

عمليات قتل جماعي يشاهدها العالم

وتابع: «هناك عمليات قتل جماعي يشاهدها العالم والفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب فلسطين، وللتصدي للمخطط الخبيث وضع مصر خطوطها الحمراء منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، بفضل حكمة القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والجهود الدبلوماسية لحل أزمة غزة».

احتجاجات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة تجتاح الجامعات الأمريكية

جدير بالذكر أن برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "القاهرة الإخبارية"، عرض تقريرا تلفزيونيا بعنوان "احتجاجات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة تجتاح الجامعات الأمريكية".

احتجاجات طلابية تتمدد من جامعة لأخرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية ترفض جرائمك الاحتلال الإسرائيلي على غزة أعلنت عن تصعيدها للاحتجاج بأشكال مختلفة رفضا للدعم الأمريكي الذي يقف مع الاحتلال مرة بالسلاح وأخرى بالمال والفيتو الذي يسمح لإسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.

وأعلن مئات الطلاب من جامعات بنيويورك وكاليفورنيا وكولومبيا بمخيمات اعتصامهم حتى وقف العدوان ما أعاد لأذهان الأمريكيين تلك المظاهرات التي اشتعلت في الجامعات بستينيات القرن الماضي وتسببت في وقف الحرب الأمريكية على فيتنام.

وأربكت التوترات عمل الجامعات، ففي كاليفورنيا أغلقت السلطات حرم إحدى الجامعات بع أن احتل متظاهرون للفلسطيني مبنى في الحرم الجامعي، وفي جامعة مينيسوتا، أزالت الشرطة أحد المخيمات بعد أن طلبت منها الجامعة التحرك مشيرةً إلى انتهاكات سياسة الجامعة وقانون التعدي على ممتلكات الغير.