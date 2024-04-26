أمطار خفيفة إلى متوسطة على الدقهلية

شهدت مدن ومراكز محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة منذ صباح اليوم على جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، زادت شدتها فى مدينة جمصة وحدوث تقلبات فى الطقس.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تشهد الأجواء انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 3 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، متوقعة أن يسود طفس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية في بيان عاجل اليوم، من سقوط أمطار رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد، محذرة من أنها تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، موضحة أنه تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.